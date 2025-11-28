Sevilla estrena oficina de Lengua de Signos: apoyo gratuito a personas sordas o sordociegas

El Ayuntamiento de Sevilla estrena una nueva oficina de Lengua de Signos - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este viernes una nueva oficina municipal de interpretación de lengua de signos, un nuevo recurso público y gratuito que tiene como objetivo "facilitar la relación de personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas con las administraciones".

Según ha informado el Consistorio en una nota, la oficina nace con dos modalidades de atención: por un lado, una plataforma de videointerpretación accesible desde móvil, tableta u ordenador para resolver gestiones en centros de salud o entidades bancarias y otras consultas sin desplazamientos; por otro, un servicio de intérpretes presenciales que acompañará al usuario en citas, gestiones o trámites en alguna administración.

Así, el personal de lengua de signos ofrecerá una atención directa e individual a los usuarios que así lo soliciten y estará presente en la retransmisión por YouTube de los Plenos municipales y otros actos del Ayuntamiento, tal y como han detallado el Gobierno local.

La oficina arranca con cuatro intérpretes titulados (tres para el acompañamiento presencial y uno en modalidad online) que actuarán como nexo de comunicación. Por su parte, la coordinación de citas y peticiones se centraliza en la propia oficina, situada en la Avenida de la Constitución, con horario de lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 horas.

El servicio cuenta con un presupuesto de 252.120 euros y una vigencia de dos años, prorrogables por otros dos. En este sentido, el alcalde ha resaltado que su intención es conseguir "una Sevilla en la que pedir un certificado, seguir un Pleno o consultar información médica no dependa de si puedes oír, sino de tu derecho a ser atendido".

CAMPAÑA CON MOTIVO DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD

En el mismo acto, el alcalde ha presentado la campaña municipal con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que el tendrá lugar el próximo 3 de diciembre y que el Ayuntamiento conmemorará en el Hogar Virgen de los Reyes con un acto institucional y lectura de manifiesto, una mesa de testimonios de personas con diversidad funcional y una representación teatral a cargo de la Asociación Cultural Andaluza de Personas Ciegas.