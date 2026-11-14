El Sevilla FC se impone en la 60ª Regata Sevilla-Betis tanto en categoría masculina como femenina

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al equipo de remo del Sevilla FC tras vencer en la 60ª Regata Sevilla-Betis. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos botes en categoría absoluta del Sevilla FC se han impuesto en la mañana de este sábado en la 60ª Regata Sevilla-Betis, celebrada en el Guadalquivir con un recorrido de 5.200 metros que comenzaba junto a la pasarela de San Jerónimo y finalizaba frente a la Torre del Oro, donde estaba situada la llegada.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha entregado el Trofeo José Antonio Muñoz, popularmente conocido como "el Cocodrilo", al capitán del bote del Sevilla, que repite victoria por segundo año consecutivo y suma con ésta 32 victorias totales y en el histórico de la Regata, que tras esta edición queda en 32-28 a favor de los de Nervión, según ha informado el Consistorio en una nota.

En categoría femenina la victoria ha sido igualmente para el bote del Sevilla FC, que ha roto la racha de ocho triunfos béticos consecutivos y consiguen así su decimosexta victoria para dejar el marcador histórico en 16-21 para el Betis.

Sanz ha felicitado "a todos los participantes y también a los aficionados por la deportividad y pasión con la que viven esta cita histórica del deporte sevillano, que es un ejemplo dentro y fuera de nuestra ciudad".

"Además, quiero dar también la enhorabuena a la Federación Andaluza de Remo por la excelente organización a la que nos tiene acostumbrados año tras año y que entre otros éxitos ha conseguido la proyección internacional de la Regata Sevilla-Betis y que ésta llegue a los aficionados al remo de todo el mundo gracias a su emisión en el canal de World Rowing", ha destacado.

Además de las regatas en categoría absoluta se disputaban también las de aspirantes y veteranos, ambas sobre una distancia de 500 metros. En las de aspirantes masculino el triunfo correspondía también al Sevilla FC, que rompía así el empate a 20 victorias con el que ambas embarcaciones llegaban empatadas a la cita, mientras que en aspirantes femenina era el Betis el que cruzaba primero la línea de meta en una apretadísima llegada, rompiendo a su vez el empate de 2-2 que hasta la jornada de hoy había en esta categoría.

Por su parte, los veteranos del Betis sumaban su séptimo triunfo consecutivo y aumentaban la diferencia en el marcador a su favor a 7-24, mientras que en veteranas eran las sevillistas quienes en la primera regata de la jornada sumaban un nuevo punto a su casillero y dejaban el histórico en 4-1.