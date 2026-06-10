Sevilla homenajea a Aníbal González con un azulejo en su casa natal por el 150 aniversario de su nacimiento

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante el acto de descubrimiento de un azulejo conmemorativo en la casa natal de Aníbal González. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este miércoles el acto de descubrimiento de un azulejo conmemorativo en la casa natal de Aníbal González, situada en la calle Bustos Tavera, con motivo del 150 aniversario del nacimiento del arquitecto sevillano, considerado una de las figuras más influyentes en la construcción de la identidad urbana y monumental de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, durante el acto, Sanz ha señalado que "Sevilla salda una deuda de gratitud con uno de sus hijos más ilustres. Hace exactamente 150 años, en esta misma casa nacía Aníbal González, el hombre que imaginó una Sevilla más monumental, más ambiciosa y más universal". En este sentido, ha destacado que la colocación de este azulejo "es mucho más que recordar una fecha; es reivindicar un legado que sigue vivo en cada rincón de nuestra ciudad".

El alcalde ha recordado que hablar de Aníbal González "es hablar de la Sevilla que todos reconocemos y admiramos", poniendo en valor algunas de sus obras más emblemáticas, entre ellas la Plaza de España y la Plaza de América.

"Aníbal González no solo construyó edificios; construyó una identidad", ha afirmado Sanz, al tiempo que ha elogiado que "supo mirar a nuestra historia, a nuestras tradiciones y a nuestros materiales más característicos para proyectar una ciudad moderna y preparada para el futuro. El ladrillo visto, la cerámica de Triana y el regionalismo sevillano encontraron en él a su máximo intérprete".

Asimismo, el regidor ha destacado el papel del arquitecto como director de la Exposición Iberoamericana de 1929, acontecimiento que supuso "una transformación sin precedentes para Sevilla". "Gracias a su visión, la ciudad se abrió al mundo, amplió sus horizontes y consolidó una imagen que, casi un siglo después, continúa siendo una de nuestras mayores fortalezas", ha señalado.

Sanz también ha querido poner el foco en la dimensión humana de Aníbal González, resaltando su "compromiso" con los trabajadores que participaron en sus proyectos. "Fue una persona profundamente comprometida con quienes trabajaban a su lado. Se preocupó por las necesidades de sus obreros, visitó a quienes sufrían accidentes laborales y promovió iniciativas para facilitarles una vivienda digna. Entendió que las grandes obras solo son posibles cuando se pone a las personas en el centro", ha explicado.

El alcalde ha recordado además la muestra de afecto que la ciudad le brindó tras su fallecimiento en mayo de 1929. "Miles de sevillanos acompañaron su féretro hasta el cementerio de San Fernando, los comercios cerraron sus puertas en señal de duelo y los taxis trasladaron gratuitamente a quienes querían despedirle. Pocas veces una ciudad ha llorado de manera tan sincera a uno de sus vecinos", ha indicado.

Para Sanz, ese reconocimiento popular demuestra que "Aníbal González trascendió su condición de arquitecto para convertirse en parte del alma de Sevilla. Su obra no pertenece únicamente a los libros de historia o a los especialistas; pertenece a todos los sevillanos porque forma parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra memoria colectiva".

El alcalde ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la conservación y difusión de este legado histórico. "Tenemos la responsabilidad de proteger, difundir y poner en valor la obra de Aníbal González, no solo mirando al pasado, sino también proyectándola hacia el futuro para que las nuevas generaciones conozcan la figura de quien contribuyó decisivamente a construir la Sevilla contemporánea", ha apostillado.

En este contexto, Sanz ha avanzado que la ciudad trabaja ya con determinación en la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929. "Será una oportunidad extraordinaria para reivindicar nuestro patrimonio, nuestra historia y la trascendencia internacional de aquel acontecimiento del que Aníbal González fue su principal artífice", ha señalado.

Para concluir, el alcalde ha destacado que "al descubrir este azulejo en su casa natal, no recordamos únicamente a un arquitecto excepcional. Recordamos al hombre que soñó una Sevilla mejor y que tuvo el talento y la determinación necesarios para hacerla realidad", ha concluido.