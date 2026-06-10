Sevilla homenajea a los pioneros del activismo LGTBIQ+ andaluz con una intervención artística del diseñador José Perea

Cita artística en Puerta Jerez en Sevilla con motivo del mes LGTBI - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha organizado este miércoles en la Puerta de Jerez una actuación de la mano del diseñador José Perea, en el marco de la programación del Orgullo LGTBIQ+ con la que el diseñador quiere rendir homenaje a quienes encabezaron las primeras reivindicaciones de los derechos del colectivo en Andalucía y en España,

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la cita ha contado con la participación de la activista histórica sevillana Mar Cambrollé como modelo.

La creación une las banderas LGTBIQ+ y trans en un vestido de volantes cubierto por una capa en la que se exponen fotografías en blanco y negro de la manifestación por la libertad sexual de Sevilla de 1978.

Aquella movilización, celebrada el 25 de junio de 1978, fue el primer gran acto de visibilidad LGTBIQ+ en Andalucía y marcó un hito en la historia del activismo por los derechos de las personas homosexuales y transexuales en el sur de España, según ha concretado el Gobierno local.

El delegado de Igualdad, José Luis García, ha remarcado que la acción se repite "tras el éxito del año pasado, cuando José Perea nos regaló una performance de costura en directo, con seis trajes que, unidos, formaban la bandera del colectivo LGTBIQ+".