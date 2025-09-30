Sevilla inaugura el parque de la Cruz del Campo este viernes con actividades para todos los públicos

El alcalde de Sevilla visita el nuevo parque de la Cruz del Campo antes de su inauguración oficial. - AYTO.DE SEVILLA

Se trata de un pulmón verde de 7 hectáreas con 950 árboles y área infantil

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento inaugurará este viernes, a las 18,30 horas, el nuevo parque de la Cruz del Campo, un espacio de 70.000 metros cuadrados entre los barrios de Nervión y San Pablo que se convierte "en el gran pulmón verde de la zona".

El recinto ofrece a los vecinos un espacio con 950 árboles, un área de juegos infantiles con tirolina, balancines, toboganes y pirámide trepadora, dos pistas deportivas y un itinerario de un kilómetro para la práctica de running, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recordado que "este nuevo espacio público supondrá más patrimonio verde, más zonas de sombra, mejor calidad del aire y un mayor disfrute para las familias sevillanas: una de las prioridades y objetivos de este equipo de Gobierno".

Con motivo de la inauguración, el parque acogerá numerosas actividades recreativas pensadas para todos los públicos: pintacaras, yinkana, actuaciones y muchas sorpresas, entre las que destacan la exhibición de un autobús antiguo de Tussam de color naranja, de los que circularon por Sevilla hasta el año 2000 antes del cambio de imagen corporativa. También habrá un water truck de Emasesa y globos de helio para los más pequeños.