Sevilla incorpora el Centro de la Cerámica de Triana a la 'Noche en Blanco'

Archivo - Imagen de recurso de un taller de cerámica. - ARANZAZU NAVARRO - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha destacado la incorporación de nuevas exhibiciones y actividades culturales a la 'Noche en Blanco', que se celebra este viernes, 2 de octubre. En este sentido, la delegada municipal de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha remarcado que desde el Gobierno local se trabaja para que la cultura "forme parte de la vida cotidiana de la ciudad, con propuestas accesibles y dirigidas a públicos diversos".

Dentro de las novedades, destaca una exposición de piezas del Museo de la Cerámica de La Rambla (Córdoba) en el Centro Cerámica Triana, con una aproximación a la creación contemporánea vinculada a uno de los principales centros productores de Andalucía y que cuenta con la colaboración de la Asociación Pisano y de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, así como la presentación del catálogo de la exposición de Irene Infantes en la Real Fábrica de Artillería, que permanecerá abierta hasta medianoche.

La Casa Fabiola ofrece su colección permanente de Mariano Bellver y Dolores Mejías desde las 20,00 horas del viernes, y la Sala Atín Aya abre 'Maquinaciones para un decenio. Años 70, siglo XX', de 20,00 a medianoche, con una visita guiada del comisario Fran G. Matute.

Por otro lado, la Casa Consistorial estará abierta de 20,30 a 0,30 horas, y el Palacio de los Marqueses de la Algaba albergarña un concierto de la mano de Armonía del Sur. Además, habrá actividades especiales en los distintos centros cívicos.