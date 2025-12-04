Sevilla inicia una campaña de plantaciones con más de 6.500 nuevos árboles y 14.000 arbustos en la ciudad

Puesta en marcha de más de 6.500 nuevos árboles y 14.000 arbustos en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha la incorporación de más de 6.500 árboles y palmeras y 14.821 arbustos en parques, calles y nuevos desarrollos urbanos de la ciudad. Con estas previsiones, que podrán ajustarse según criterios técnicos y condiciones de ejecución, el Consistorio prevé superar los 16.500 árboles plantados en tres años, lo que supone "el mayor impulso" al arbolado urbano desde que existen registros.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha subrayado que esta campaña "consolida un modelo de gestión seria, planificada y basada en criterios técnicos", con el objetivo de reforzar la infraestructura verde y aumentar la sombra en los barrios, especialmente en las zonas más vulnerables al calor.

La campaña se articula en cuatro líneas: 4.154 árboles en parques y viario público; 1.477 en espacios gestionados por la empresa municipal Medios Propios; 645 procedentes de compensaciones ambientales por obras, en especial las de la Línea 3 del Metro; y 235 en nuevos desarrollos urbanísticos. El Distrito Norte será el que reciba un mayor número de ejemplares, con 1.299 plantaciones previstas, seguido por Sur, Cerro-Amate, Triana y Este-Alcosa-Torreblanca.

El programa contempla además 882 nuevas ubicaciones donde antes no existía arbolado, como las 25 previstas en la calle Fernanda Calado Rosales o las 30 del Parque Infanta Elena. En grandes parques como San Jerónimo I y II o el Tamarguillo, se reforzará la masa verde para aumentar zonas de sombra y mitigar el efecto de las altas temperaturas.

Rincón ha destacado que la compensación ambiental por obras se aplicará de forma estricta, y que "por cada árbol retirado en las obras del Metro se plantarán cuatro nuevos".

Para garantizar la supervivencia de los ejemplares, ha incidido el Ayuntamiento, se ha reforzado los riegos de consolidación durante los dos primeros años de vida de cada planta, así como el seguimiento técnico y los controles de calidad. El consistorio ha enmarcado de igual forma que existe un porcentaje natural de no supervivencia, estimado en torno al 10 por ciento, y que las reposiciones durante los dos primeros años serán asumidas por las empresas adjudicatarias, salvo en casos de vandalismo.

Los nuevos árboles se identificarán con tutores marcados en color rosa, frente al azul del año anterior, para facilitar la planificación de riegos y el control del arbolado. Según ha concluido Rincón, este esfuerzo "muestra una apuesta firme por una Sevilla más habitable, con más sombra, más calidad ambiental y una infraestructura verde preparada para el futuro".