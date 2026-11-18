Foto de familia tras la inauguración del 'XVI Foro Empresarial España-Estados Unidos', impulsado por las cámaras de comercio de ambos países y la de Sevilla - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha trasladado al tejido empresarial de la ciudad que Estados Unidos "no es una oportunidad reservada a las grandes multinacionales" y que puede ser un "horizonte de crecimiento" para empresas medianas, pymes familiares y proyectos innovadores "que sepan identificar su mercado y preparar bien su llegada".

Así lo ha asegurado en su intervención, este miércoles, en el 'XVI Foro Empresarial España-Estados Unidos', impulsado por las cámaras de comercio de ambos países y la de Sevilla, al que ha asistido el presidente del Consejo de Administración de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos y exembajador estadounidense en nuestro país, según informa el Consistorio.

El regidor ha remarcado que Sevilla lidera las exportaciones andaluzas hacia Estados Unidos con numerosas compañías locales que operan allí mediante filiales, plantas productivas, oficinas comerciales o grandes acuerdos de distribución. Para ello, ha esgrimido que el tejido empresarial sevillano en el mercado norteamericano destaca en los sectores agroalimentario, industrial, tecnológico y de ingeniería.

En el primero de ellos, ha puesto como ejemplos a la firma Goya, dedicada a la comercialización de aceitunas; Acesur, uno de los líderes del sector del aceite en ese país, que cuenta con filial propia, planta de envasado en Virginia; y Grupo Ybarra Alimentación, con una sólida red de exportación y distribución en el mercado norteamericano.

"En otros ámbitos podemos hablar de Ayesa", la multinacional sevillana de ingeniería y tecnología, de Inerco, especializada en tecnología y consultoría ambiental y de seguridad industrial, "que opera a través de su filial estadounidense en Houston (Texas) y en proyectos en California", o Ghenova, la ingeniería sevillana especializada en los sectores naval, defensa y energía.

Asimismo, Sanz se ha referido a la presencia de otras firmas sevillanas en EEUU, caso de City Sightseeing, la multinacional de autobuses turísticos presente en Nueva York, San Francisco o Miami, o Persán, la multinacional líder en productos de cuidado del hogar y cuidado personal.

No obstante, Sanz ha querido lanzar un mensaje a aquellas empresas que no tienen esa dimesión --medianas y pymes familiares-- para que contemplen la posibilidad de "internacionalizarse", si bien ha dejado claro que esa opción "no consiste simplemente en cruzar el Atlántico", sino que requiere "estrategia, conocimiento y socios adecuados".

"Estados Unidos ofrece oportunidades extraordinarias, pero también es un mercado complejo, con realidades económicas distintas según los estados y con exigencias legales, fiscales y comerciales que es imprescindible conocer", ha añadido; "por ello, es especialmente valioso el programa de este foro, en el que se hablará de inversión, de competitividad y claves jurídicas, entre otros temas".

Por último, Sanz ha destacado el hecho de contar en la ciudad con un tejido "cada vez más especializado, con universidades que forman talento, un ecosistema tecnológico en expansión y una industria aeroespacial con proyección internacional". No en vano, Sevilla TechPark es actualmente el parque científico y tecnológico "de mayor actividad económica de España, con 6.125 millones de euros de actividad económica.

Nuestra obligación como Ayuntamiento es seguir creando las condiciones para que esas empresas nazcan, crezcan y se fortalezcan aquí, pero también para que puedan proyectarse más allá de nuestras fronteras", ha señalado.