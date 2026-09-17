Sevilla moviliza 9,5 millones de euros para infraestructuras en barrios, bonificación del transporte y ayudas al taxi

Archivo - Un grupo de viajeros hace cola en una parada de autobús de Tussam, en foto de archivo como imagen de recurso - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno municipal ha dado luz verde a una inyección económica de 9,5 millones de euros, articulada a través de varias modificaciones presupuestarias, que permitirá continuar con actuaciones como el impulso a la renovación de infraestructuras en los barrios de Sevilla, la mejora en la prestación de servicios públicos como Tussam y Lipasam o una nueva convocatoria de ayudas al sector del taxi.

El eje central del acuerdo destina 4.998.048,93 euros a intervenciones en la vía pública, como pavimentación, mejora de la accesibilidad, y nuevas zonas verdes. En concreto, la mejora de la pavimentación de la Avenida de Andalucía, tramo comprendido entre la calle Parque Amate y la SE-30, por importe de 556.784,20 euros; la reurbanización, ajardinamiento y nueva área infantil en la Plaza del Bajondillo, en el Casco Antiguo, por importe de 346.784 euros, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Asimismo, se contempla la reurbanización y mejora del Parque del Turruñuelo Marifé de Triana, por importe de 879.479 euros, el proyecto refundido de entoldamiento y reparaciones del Puente de Los Remedios, por un montante de 475.000 euros, la rehabilitación del edificio de viviendas de ingenieros de la antigua Fábrica de Tabacos Altadis, por un total de 1.700.000 euros y la rehabilitación del edificio Casa del Guarda de la antigua Fábrica de Tabacos Altadis, con 350.000 euros.

Además, dentro de esa inyección económica se prevé la reurbanización y mejora de la accesibilidad de la Plaza de los Curtidores, en el Casco Antiguo, por importe de 400.000 euros y la mejora de la accesibilidad en itinerarios escolares del entorno del CEIP Cristóbal Colón, por 290.000 euros.

El segundo gran bloque de esta modificación presupuestaria, dotado con 3.876.000 euros, dota de liquidez a las empresas públicas para proteger directamente a los usuarios. Por un lado, la aprobación del Pleno permite al Ayuntamiento transferir 2,7 millones de euros a Tussam, una cuantía que asegura que los sevillanos sigan beneficiándose de la bonificación en los bonos de transporte, asumiendo el decreto estatal 17/2025 y sumando la mejora adicional y voluntaria del 20% aportada con fondos propios del Consistorio.

Por otro, Lipasam recibe una inyección de 1.176.000 euros, partida compensatoria que garantiza que la empresa pública de limpieza haga frente al desorbitado crecimiento del coste del combustible sin mermar su capacidad operativa en las calles.

La movilidad urbana suma un tercer vector al recibir luz verde una partida de 600.000 euros para el sector del taxi. Se trata del desbloqueo de una nueva convocatoria de subvenciones orientada a la modernización y mejora del servicio de un sector clave para la ciudad.

Finalmente, las modificaciones aprobadas incluyen 29.990 euros para el programa 'Volver a reír', iniciativa municipal de odontología social se consolida dentro de las políticas de reducción de daños, y va dirigida a la integración de personas con adicciones que se encuentran en situación de máxima exclusión.