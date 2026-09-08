Sevilla se prepara para La Vuelta con reparto de camisetas en 23 puntos y animación a lo largo del recorrido

El alcalde entrega a varios menores camisetas diseñadas con ocasión de la llegada de La Vuelta a la capital andaluza - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla se prepara para vivir este miércoles, 9 de septiembre, una nueva jornada histórica con la llegada de La Vuelta, "en un acontecimiento que convertirá a la ciudad en la capital mundial del ciclismo por un día". Con motivo de esta cita deportiva, la Delegación de Juventud y Educación llevará a cabo un gran reparto de camisetas dirigido especialmente a los niños, acompañado de actividades de animación a lo largo del recorrido de la carrera.

La iniciativa dará continuidad al éxito de participación registrado durante la recogida de camisetas realizada previamente en los distintos distritos de la ciudad, acercando ahora la celebración directamente a las calles por las que discurrirá La Vuelta, informa el Consistorio en una nota de prensa.

La delegada de Juventud y Educación, Blanca Gastalver, ha destacado al respecto que quiere que los más pequeños "sean también protagonistas" de este acontecimiento tan especial para Sevilla. "La llegada de La Vuelta es una oportunidad única para que nuestros niños y niñas vivan el ciclismo, el deporte y la ciudad de una manera diferente, participando y disfrutando junto a sus familias de una jornada que estamos seguros de que será inolvidable", ha añadido la edil.

Gastalver ha señalado, además, que "el éxito que tuvo el reparto de camisetas en los distritos demuestra las ganas que tienen los sevillanos de formar parte de esta gran fiesta. En este sentido, la actividad de reparto y animación se desarrollará aproximadamente entre las 16,00 y las 18,00 horas del miércoles, coincidiendo con la llegada de la carrera a la ciudad.

Para ello, se habilitarán 23 carpas y puntos de reparto y animación distribuidos a lo largo del recorrido. En cada carpa habrá dos animadores, que serán los encargados de dinamizar la actividad y acompañar el reparto de camisetas.

De los 23 puntos previstos, 21 estarán situados a lo largo del recorrido de la carrera, con ubicaciones en distintos puntos de las avenidas y espacios más emblemáticos por los que transitará La Vuelta, desde San Jerónimo y la zona de la Cartuja hasta Triana, Los Remedios, el Paseo de las Delicias y el Paseo de Colón.

Entre los puntos previstos se encuentran la calle Medina Galnares (Plaza al lado de la Parroquia de San Jerónimo), la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril (en la acera frente al número 27 y en la esquina con el puente de la Brqueta), Torneo (esquina con San Laureano), Ronda de Triana, la plaza San Martín de Porres, Santa Fe (esquina con Blas Infante), Virgen de Luján (Jardín Pepe da Rosa), el Paseo de las Delicias (Costurero de la Reina, parada autobús y San Telmo), los Jardines de Cristina y el Paseo de Colón, entre otros enclaves del recorrido.

El Ayuntamiento anima así a las familias sevillanas a acercarse al recorrido, disfrutar del paso de los ciclistas y participar en esta celebración, que permitirá a Sevilla "volcarse con La Vuelta y mostrar su pasión por el deporte y por el ciclismo".