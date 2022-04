Sevilla presenta una herramienta web para trabajar con niños con trastorno del neurodesarrollo y del aprendizaje

Archivo - Entrada principal a la Fábrica de Tabacos, sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla, actualmente en obras. - US - Archivo

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (US) acoge este jueves 21 de abril, a las 12,00 horas, la presentación de una herramienta web para trabajar con niños con trastorno del neurodesarrollo y del aprendizaje, fruto de un proyecto de investigación en el que participan investigadores del Laboratorio de Diversidad, Cognición y Lenguaje de la Universidad de Sevilla. Hay seis centros de Sevilla que participan en la experiencia piloto: el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Andalucía, en Sevilla; el Cruz del Campo; El Ruedo (Arahal), el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Europa (Arahal); El Molinillo (Guillena) y El Palmarillo (Dos Hermanas).

El dispositivo tiene distintos niveles de dificultad y ayudas graduadas asociadas a cada ítem. Su característica esencial consiste en la adaptación "dinámica" de estos elementos al "nivel de competencia progresivo" que va mostrando el estudiante. El sistema permite registrar la secuencia de acciones realizadas y los tiempos de ejecución. Su aplicación permite obtener información relativa tanto de los niveles de dificultad mostrados durante la resolución de distintas actividades como del tipo y grado de apoyo requeridos para resolverlas con éxito, ha desgranado la US en una nota.

De este modo, se puede incidir de "una forma más ajustada" en las necesidades de cada niño, optimizando las posibilidades de lograr mejores resultados. Además, las actividades incluidas en la plataforma tienen un formato de juego, por lo que "se espera que sea también atractivo para los niños que la puedan usar y que, con ello, se aumente su motivación y su implicación". Este proyecto busca que esta herramienta "útil y novedosa" sea de uso libre y gratuito y que quede a disposición de toda la comunidad educativa para mejorar el desarrollo y los aprendizajes de los niños con dificultades.

Según los datos ofrecidos por The European Agency Statistics on Inclusive Education (Easie) en su informe 'Dataset Cross-Country Report', el promedio de estudiantes entre 9 y 16 años que presentan necesidades educativas especiales (NEE) en Educación Primaria y Secundaria es del 4,44%. En España, esta cifra es del 2,96%. Estas cifras incluyen la escolarización en contextos inclusivos, aulas de educación especial en centros educativos ordinarios, y centros específicos de educación especial. El proyecto que se presenta en la US está liderado por la Universidad de Zaragoza y cuenta, además, con socios en Málaga, Holanda, República Checa, Eslovaquia y Chipre.