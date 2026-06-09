Sevilla, primera ciudad de España en integrarse en la Fiscalía de Menores mediante los Agentes Tutores

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago Ruiz, en el acto de la firma del acuerdo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago Ruiz, han firmado en el Ayuntamiento de Sevilla un convenio de colaboración entre el consistorio y la Fiscalía General del Estado, gracias al cual Sevilla se convierte en la primera ciudad de España en integrarse en la Fiscalía de Menores a través de la labor de los Agentes Tutores de la Policía Local.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, al acto han asistido, el delegado de Seguridad, Ignacio Flores; el jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno; fiscal jefe Luis Fernández Arévalo; el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González Fernández, y la decana-delegada de Menores en Sevilla, Marta Valcarce López, en representación de la Fiscalía, Provincial de Sevilla.

La finalidad de este convenio, según ha detallado el alcalde, es colaborar en funciones propias de policía preventiva con cuestiones como el absentismo escolar o los menores en situación de vulnerabilidad pero también facilitando las actuaciones de los fiscales en diligencias urgentes en materia de delitos cometidos por menores o donde puedan estar implicados los mismos.

El alcalde ha recordado que "la unidad de los Agentes Tutores de la Policía Local de Sevilla es una apuesta de este Gobierno, una unidad especializada en la protección de los derechos de los menores". En este contexto, ha recordado que "fue una de las primeras cosas que pusimos en marcha al llegar al Gobierno Municipal", al tiempo que ha hecho hincapié en que "dentro de la Policía Local había mucho que mejorar y en lo que trabajar pero desde mi primer día como alcalde tenía claro que la inversión en los niños es la mejor herramienta para cambiar el futuro".

En Sevilla, el Plan Tutor se ha consolidado como una "referencia" no solo por su labor preventiva y su gestión de conflictos como el absentismo, el acoso escolar o las adicciones, sino también por su capacidad de adaptación a las necesidades de la ciudad, incorporando iniciativas como las charlas informativas en el contexto de las fiestas primaverales, según ha explicado el primer edil.

Los Agentes Tutores son los policías especializados en la infancia y la adolescencia y la Fiscalía es la responsable de la intervención penal y la protección de los menores "es lógico que formalicemos este trabajo conjunto que se hace ya de forma incipiente, fortalecer los cauces de colaboración y coordinación supondrá una mejora notable minimizando cualquier dificultar u obstáculo que pueda retrasar la resolución por ambas partes", ha añadido Sanz.

La fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha valorado este convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para la adscripción del programa de agente tutor de la Policía Local que se basa en la colaboración, especialización y prevención en la labor de los agentes, respetando el ámbito de sus competencias, con la Fiscalía de Menores. Así, ha hecho especial énfasis en la prevención como herramienta fundamental con los jóvenes ya que considera que "la justicia penal no es la solución a los problemas de los menores si no el fracaso como sociedad en su educación".

El alcalde ha finalizado agradeciendo a la Fiscalía el hecho de impulsar este convenio y a los Agentes Tutores por contribuir a mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar porque "el futuro de Sevilla y de los sevillanos se construye desde hoy", ha concluido.