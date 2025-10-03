Sevilla Este recibe 12 millones de Europa para un corredor verde, un pabellón cubierto y un centro de emprendimiento

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha conseguido una subvención de 11.948.905 euros procedentes de fondos europeos para el Plan de Actuación Integrado (PAI) Sevilla Nuevo Este: transformando Este-Alcosa-Torreblanca, con el que se va a cambiar de manera integral el distrito, "mejorando la movilidad sostenible, regenerando espacios públicos, fomentando la eficiencia energética y promoviendo la cohesión social".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la delegada de Fondos Europeos, Minerva Salas, ha señalado que esta prestación "permite desarrollar el mayor plan de regeneración urbana y social de la historia de este distrito, con 106.490 habitantes. Nuestro objetivo es claro: que sus vecinos disfruten de un entorno más moderno, sostenible y accesible, reduciendo, además, desigualdades territoriales, conectando los barrios más vulnerables con el resto del distrito y la ciudad".

El PAI Sevilla Nuevo Este se estructura en dos proyectos: por un lado, el 'Corredor Verde' y por otro, 'Sevilla Este Avanza'. En este sentido, según se explica en el citado comunicado, el corredor se centra en conectar barrios y mejorar la infraestructura verde mediante la creación de un gran bulevar que incluirá zonas de sombra, áreas de descanso y juegos infantiles.

Además, se prevé la creación de más de ocho kilómetros de nuevas rutas ciclistas y peatonales, así como la instalación de sistemas de riego con energía solar y drenaje sostenible para mejorar la biodiversidad en parques como Infanta Elena y Torreblanca, que suman más de 95 hectáreas.

Por otro lado, el plan 'Sevilla Este Avanza' se focaliza en la regeneración de plazas y espacios públicos, además de incluir la modernización de infraestructuras deportivas con la construcción de un nuevo pabellón polideportivo cubierto en Sevilla Este, que beneficiará a más de 50.000 vecinos, y la renovación de las instalaciones deportivas municipales del distrito.

También contempla la renovación de espacios públicos o la rehabilitación de las Naves de la Antigua Algodonera, en Alcosa, donde se desarrollará un hub de emprendimiento y empleo en las naves de la antigua Algodonera en Alcosa, con el fin de promover la formación y el empleo a través de espacios de coworking y formación en nuevas tecnologías, asesoramiento a emprendedores y apoyo de mentoría a startups y empresas locales.

En cuanto a la movilidad, se implementarán soluciones de accesibilidad universal en los entornos escolares, mejorando los itinerarios peatonales, reduciendo barreras arquitectónicas e instalando pasos de peatones inteligentes con sensores LED para garantizar una accesibilidad segura.