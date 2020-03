Sevilla recibirá 765 ejemplares de textos adaptados a lectura fácil para víctimas de violencia de género con discapacidad

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través de la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha adaptado a lectura fácil diferentes documentos para víctimas de violencia de género con discapacidad. En concreto, se trata de 13 documentos, incluyendo algunas de las leyes más importantes, que suman 404 páginas y de los cuales llegarán 765 ejemplares a la provincia de Sevilla.

Estos ejemplares serán distribuidos desde el Centro Provincial del IAM en Sevilla a juzgados especializados, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado así como la red de Centros Municipales de Información a la Mujer, según explica en un comunicado la Junta. Asimismo, se podrán descargar en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer a partir de la próxima semana.

A este respecto, el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión, Marcial Gómez, ha destacado que "cambiar la situación de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género requiere un mayor esfuerzo y la múltiple discriminación de la mujer con discapacidad explica la pertinencia de hacer una lectura de la accesibilidad con enfoque de género".

Al mismo tiempo, ha señalado que "la participación social en igualdad de condiciones pasa por garantizar entornos accesibles y comprensibles, de modo que se promueve así la autonomía de la persona y, en particular, de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, tratando de evitar una mayor discriminación al no poder comprender adecuadamente la información sobre los recursos y no tener un acceso adecuado a los mismos".

Asimismo, Gómez ha apuntado que "cuando se habla de accesibilidad universal, se piensa, sobre todo, en poder acceder y utilizar el espacio, pero pocas veces se piensa en comprender la información que nos rodea". "La accesibilidad cognitiva es la gran ausente", ha resaltado, poniendo en valor que "es la primera vez que se adaptan a lectura fácil documentos tan útiles para las mujeres víctimas de violencia o en riesgo de serlo".

Por su parte, la directora del IAM, Laura Fernández, ha incidido en que "la accesibilidad cognitiva tiene como objetivo hacer el mundo más fácil de entender, y somos conscientes de la necesidad de adaptar nuestros documentos de referencia a una lectura fácil que permitan que nuestro mensaje llegue a toda la población". "Tenemos que ponernos las gafas violetas también para mirar la accesibilidad cognitiva, podemos y tenemos que hacer el mundo más fácil de entender teniendo en cuenta los derechos de las mujeres, siendo conscientes de la existencia de un sesgo de género también en la accesibilidad de las personas", ha subrayado.

Fernández también ha explicado que "estos materiales han sido elaborados con financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género", que resalta que "han de tenerse en cuenta las necesidades de las mujeres con algún tipo de discapacidad con el objetivo de eliminar barreras de accesibilidad en un proceso complejo y largo de salir como es el de la violencia machista".

Fruto de dicho compromiso, la Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión junto con el Instituto Andaluz de la Mujer además de adaptar diversos documentos y normativa en materia de violencia de género e igualdad de género a lectura fácil, también ha diseñado y elaborado un curso específico 'online' sobre 'Accesibilidad cognitiva, lenguaje claro y lectura fácil en los Centros de Información a la Mujer. ¿Cómo elaborar documentos en lenguaje claro?' y se han realizado cuatro vídeos animados subtitulados y signados de uno a dos minutos sobre: 'Los Centros de la Mujer'; 'Violencia de género en adolescentes'; 'Actuaciones contra la violencia de género'; 'Derecho de las mujeres victimas de violencia de género'.

Asimismo, se han confeccionado informes sobre la señalización accesible y comprensible en los Centros Provinciales del IAM de Sevilla, Córdoba, Huelva y Granada, así como los Servicios Centrales del IAM y los Servicios de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) de Sevilla, Córdoba, Huelva y Granada para facilitar la accesibilidad, orientación y el desplazamiento de la ciudadanía; así como la organización de jornadas sobre accesibilidad y violencia de género.

En concreto, los documentos adaptados tratan sobre: medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, de las cuales llegarán a cada provincia 20 ejemplares; el pacto Andaluz por la violencia de género, del que se distribuirán diez ejemplares por provincia; Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, con 20 ejemplares por provincia y Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, de la que también se distribuirán 20 ejemplares.

Igualmente, los documentos tratan sobre el modelo solicitud orden de protección víctimas violencia de género, del que llegarán 150 ejemplares; una guía 'El novio de mi hija la maltrata ¿qué podemos hacer?', con diez ejemplares; otra guía divulgativa procesal para mujeres víctimas de violencia de género, con otros diez ejemplares y una guía de actuación contra la violencia de género en cinco pasos, que llegará con 25 ejemplares. Además, se han elaborado nuevos documentos informativos a modo de cuadernillos de los cuales se repartirán 100 ejemplares en cada provincia.

En toda Andalucía de distribuirán 7.150 ejemplares de estos 13 documentos, de los cuales 765 llegarán a cada provincia y los 1.030 restantes estarán en la sede central del Instituto Andaluz de la Mujer. La difusión arrancará este lunes, 16 de marzo, y los documentos además estarán disponibles en la página web de IAM (https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/).