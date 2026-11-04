Sevilla refuerza su estrategia de promoción en el mercado británico durante la World Travel Market de Londres

Foto de familia con la delegada de Turismo y Cultura (2i) en la World Travel Market de Londres - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha participado en una nueva edición de la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las principales ferias profesionales del turismo a nivel internacional, con la presencia de la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, y una agenda de reuniones de trabajo dirigida a reforzar el posicionamiento de Sevilla en el mercado británico, consolidar alianzas estratégicas y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para el destino.

La participación municipal en esta feria profesional, que se celebra del 3 al 5 de noviembre en el recinto ExCeL London, se enmarca en la estrategia de promoción internacional de la ciudad y en la importancia que tiene Reino Unido como uno de sus principales mercados emisores de turistas, explica el Consistorio en una nota de prensa.

La WTM constituye un escaparate fundamental para la industria turística mundial. En su edición de 2025 congregó a 46.500 profesionales de 182 países y 5.500 compradores cualificados, un 8% más que en 2024. Asimismo, las reuniones profesionales previamente concertadas superaron las 40.000, con un crecimiento del 30%. Para esta edición de 2026, la organización ha previsto la participación de más de 4.000 empresas expositoras, 5.500 compradores profesionales y representantes de más de 180 países.

En este sentido, Moreno ha destacado que la presencia de Sevilla en la World Travel Market es una "apuesta estratégica por uno de nuestros mercados internacionales más importantes. Reino Unido es un mercado que está demostrando un comportamiento extraordinariamente positivo y queremos seguir trabajando para que cada vez más británicos elijan Sevilla, prolonguen su estancia, conozcan nuestra oferta cultural, patrimonial y gastronómica y contribuyan a generar actividad económica y empleo en nuestra ciudad".

"Los datos turísticos correspondientes a enero-agosto de 2026 confirman la fortaleza y el potencial del mercado británico para Sevilla. Durante este periodo, la ciudad ha recibido 188.032 viajeros procedentes de Reino Unido, lo que supone un incremento del 19,6% respecto al mismo periodo del año anterior", ha informado Moreno.

Además, ha añadido que "es especialmente significativo es el comportamiento de las pernoctaciones, que han alcanzado las 602.348, un 31,4% más. La estancia media también ha experimentado una evolución favorable, situándose en 3,20 noches, con un crecimiento del 9,85%".

CONECTIVIDAD AÉREA DE SEVILLA

La conectividad aérea constituye otro de los grandes indicadores de esta evolución. Entre enero y agosto se han contabilizado 616.129 pasajeros aéreos entre Sevilla y Reino Unido, un 15% más que en 2025. La oferta ha alcanzado los 749.378 asientos, con un incremento del 18,13%.

Por ciudades de origen, destacan especialmente los crecimientos de Birmingham, con un 49,4% más de pasajeros, y Manchester, con un 20,35%. Londres continúa siendo el principal punto de conexión con Sevilla, con 488.804 pasajeros, un 16,9% más.

"Estamos ante unas cifras que demuestran que Sevilla tiene una capacidad creciente para atraer al viajero británico. Pero nuestro objetivo no es únicamente aumentar el número de visitantes, sino seguir avanzando hacia un modelo turístico que genere mayor valor para la ciudad, con estancias más prolongadas, más consumo en nuestros establecimientos y una mayor participación en nuestra oferta cultural, patrimonial y gastronómica", ha abundado Moreno.

UNA INTENSA AGENDA DE REUNIONES

Durante la WTM, la edil de Turismo y Cultura ha mantenido "una intensa agenda de encuentros profesionales" con representantes de organismos turísticos, plataformas internacionales, compañías aéreas y operadores especializados, con el objetivo de establecer "nuevas vías de colaboración y explorar oportunidades que repercutan en el desarrollo turístico de Sevilla".

Entre las reuniones celebradas destaca el encuentro con José Manuel de Juan González, nuevo consejero de Turismo de España en el Reino Unido, en el marco de la Oficina Española de Turismo de Turespaña en Londres. Se trata de un cita "especialmente relevante" para reforzar la coordinación institucional y la promoción de Sevilla en el mercado británico, así como para analizar nuevas posibilidades de colaboración y posicionamiento del destino.

La agenda ha incluido también una reunión con Hawes Consulting, representada por su Managing Director, para abordar posibles líneas de trabajo en materia de estrategia y desarrollo turístico. Moreno se ha reunido con Serandipians, a través de su Partnerships Director, Rina Beloshchuk, y con Virtuoso, representada por su directora de Global Partnerships, Basha Toalepaiaui. Ambos encuentros se enmarcan en la estrategia municipal de posicionar Sevilla entre los destinos internacionales de referencia para el viajero y fortalecer su presencia en las redes de comercialización y asesoramiento turístico de alto nivel.

Asimismo, la delegada ha mantenido un encuentro con Destinations International, representada por su directora de European Engagement, Jane Cunningham, para explorar oportunidades de cooperación, intercambio de conocimiento y posicionamiento internacional de Sevilla en el ámbito de la promoción y gestión de destinos.

La agenda profesional ha incluido igualmente una reunión con Expedia, con Carola García, dirigida a abordar las oportunidades que ofrecen las grandes plataformas internacionales de distribución y comercialización turística para mejorar la visibilidad de Sevilla y ampliar su capacidad de captación de viajeros.

ENCUENTRO CON AIR CANADA

La conectividad aérea ha tenido también un papel destacado con el encuentro mantenido con Air Canada, representada por Viktor Spysak, para abordar las oportunidades de conectividad internacional y las posibilidades de seguir ampliando la proyección de Sevilla en los mercados de larga distancia, tras la confirmación del primer vuelo transoceánico de Sevilla que la unirá con la ciudad de Montreal.

Por último, la reunión con easyJet holidays, a través de su Tourist Boards Partnerships Manager, Adam Weatherby, ha permitido abordar nuevas posibilidades de colaboración con uno de los operadores vinculados al mercado británico.

De igual manera, Angie Moreno ha subrayado la importancia de esta agenda de trabajo y ha resaltado que "cada una de estas reuniones responde a una línea estratégica concreta para el futuro turístico de Sevilla. Estamos trabajando con instituciones, compañías aéreas, grandes plataformas de comercialización y operadores especializados porque queremos que nuestra ciudad siga ganando presencia en los principales canales internacionales, mejore su conectividad y llegue a nuevos perfiles de viajeros", ha concluido la delegada de Turismo y Cultura.