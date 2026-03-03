Sevilla refuerza su posicionamiento en la ITB Berlín y consolida el mercado alemán como estratégico

La delegada municipal de Turismo, Angie Moreno, en el centro, junto al consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal. - AYTO. DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura participa esta semana en la ITB Berlin 2026, la Feria Internacional de Turismo de Alemania que se celebra en Berlín, consolidada como uno de los principales foros turísticos del mundo. En su edición de 2025, la ITB estableció un nuevo récord con más de 180.000 visitantes procedentes de más de 190 países, reafirmándose como plataforma de innovación y motor de impulso para la industria turística global.

La presencia sevillana se enmarca dentro del stand de Andalucía, bajo el paraguas de la Junta de Andalucía, y cuenta con una delegación encabezada por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, que está desarrollando una intensa agenda de reuniones profesionales, institucionales y promocionales, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Durante la jornada inaugural de la ITB y la apertura oficial del stand de Andalucía, Angie Moreno ha acompañado a destacados representantes institucionales como el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau; el director general de Turespaña, Miguel Ángel Sanz; el embajador de España en Alemania, Pascual Navarro Ríos; el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal; y el consejero de Turismo de la Oficina Española de Turismo en Berlín, Álvaro Blanco, entre otros.

"Participar en la ITB Berlín es estratégico para Sevilla. Estamos en la feria turística más influyente de Europa y una de las más importantes del mundo, reforzando nuestra marca como destino cultural, patrimonial y experiencial de primer nivel", ha destacado Angie Moreno. "El mercado alemán es prioritario para nosotros y esta feria nos permite afianzar relaciones, abrir nuevas oportunidades de negocio y consolidar nuestra conectividad aérea".

ALEMANIA, MERCADO PRIORITARIO PARA SEVILLA

Alemania se posiciona en 2025 como el sexto mercado emisor hacia Sevilla en número de viajeros y el quinto en pernoctaciones en establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos. A lo largo de 2025, el mercado alemán ha mostrado una evolución positiva, con un total de 118.654 viajeros (+9,85% interanual) y 287.456 pernoctaciones (+8,00%).

En cuanto a conectividad, Sevilla cuenta en la temporada de invierno (noviembre 2025-marzo 2026) con 4.693.937 asientos ofertados, de los cuales 174.194 corresponden a vuelos procedentes de Alemania, operados por cinco aerolíneas y un total de 934 vuelos.

Ryanair lidera la capacidad ofertada, destacando las rutas con Colonia y Karlsruhe/Baden-Baden. Lufthansa mantiene una presencia muy significativa con la ruta Frankfurt-Sevilla (34.458 asientos y un crecimiento del +33,59%), además de la nueva conexión de Lufthansa City Airlines desde Múnich.

Por su parte, easyJet incorporó en 2025 la ruta directa desde Berlín (15.048 asientos), recuperada el pasado año tras ser una demanda histórica del sector, mientras que Eurowings consolida su operativa desde Düsseldorf con un incremento interanual del 16%.

"Los datos demuestran que el mercado alemán confía en Sevilla. El crecimiento sostenido en viajeros y pernoctaciones, unido al refuerzo de la conectividad aérea, nos sitúa en una posición sólida para seguir incrementando nuestra cuota en un mercado de alto valor", ha subrayado Angie Moreno.

SEVILLA 2026: CAPITAL EUROPEA DEL TURISMO LGBTQ+

En paralelo a la agenda profesional, la delegación sevillana ha participado en el 'Media Brunch' organizado por Turespaña en el pabellón LGBTQ+, donde se ha presentado el destino Sevilla y la 43ª Convención Global Anual de la International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA), que se celebrará del 17 al 21 de noviembre de 2026 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

Asimismo, Sevilla ha intervenido en el LGTB Corner para presentar su integración en la Red Española de Destinos por la Diversidad (REDD), un año después de su adhesión, reforzando su posicionamiento como destino diverso e inclusivo. La Convención IGLTA 2026 reunirá en Sevilla a 700 delegados internacionales --agentes de viajes, turoperadores, medios especializados y organismos oficiales-- y será la segunda vez que este evento se celebra en España, tras Madrid 2011.

La IGLTA, con más de 14.000 miembros en más de 80 países, genera anualmente más de 3.600 millones de dólares en volumen de negocio y su convención constituye el principal foro mundial de networking y contratación en turismo LGBTQ+.

La delegada de Turismo y Cultura ha destacado que "acoger la Convención IGLTA 2026 es uno de los mayores hitos en la estrategia de posicionamiento internacional de Sevilla. Competimos durante años con destinos de primer nivel y logramos atraer un evento que marcará un antes y un después en el turismo inclusivo del sur de Europa".

Experiencias recientes en destinos como París (2018), Milán (2022), San Juan (2023), Osaka (2024) o Palm Springs (2025) evidencian el alto impacto económico y mediático del evento, con cientos de reuniones de negocio, compradores que representan cientos de millones de dólares y una proyección digital global que supera los millones de impactos en redes sociales.

Durante su jornada en la ITB, Angie Moreno ha mantenido también reuniones de trabajo con los directores de las Oficinas Españolas de Turismo en Berlín, Frankfurt y Múnich para el seguimiento del Plan de Actuación en el mercado alemán, así como encuentros con representantes de la World Tourism Cities Federation (WTCF), con el objetivo de fortalecer alianzas estratégicas y continuar posicionando a Sevilla como destino urbano de referencia en el panorama internacional.