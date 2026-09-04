Sevilla refuerza el riego de 607 nuevos árboles en Bellavista-La Palmera ante las altas temperaturas

Arbolado en Bellavista en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha remarcado este viernes, 4 de septiembre, la campaña de refuerzo del riego del arbolado en el distrito Bellavista-La Palmera, una actuación que prioriza el cuidado de los 607 árboles incorporados durante las dos últimas campañas municipales en alcorques vacíos de la vía pública, así como de aquellos ejemplares que presentan síntomas de estrés hídrico derivados de las altas temperaturas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, para llevar a cabo este programa, el Servicio de Parques y Jardines dispone de un camión cisterna con capacidad para 5000 litros de agua, que realiza tres cargas diarias y permite aportar 15.000 litros de agua cada jornada.

El operativo trabaja de lunes a viernes recorriendo las calles y espacios públicos del distrito donde se localizan las nuevas plantaciones y los árboles que necesitan un apoyo adicional. En total, el dispositivo distribuye 75.000 litros de agua a la semana para favorecer la consolidación del arbolado.

En este sentido, la delegada de Arbolado, Evelia Rincón, ha destacado que "cada árbol necesita un seguimiento continuo durante sus primeros años para garantizar que pueda desarrollarse con normalidad". Asimismo, ha señalado que "el trabajo que realizan diariamente los equipos municipales es decisivo para que las plantaciones de hoy se conviertan en el patrimonio verde del mañana".

Los riegos comienzan desde el mismo momento en que se planta un árbol. La última campaña municipal de plantaciones se inició a mediados de noviembre de 2025 y finalizó en marzo de 2026.

Durante ese periodo se realizan aportes periódicos de agua hasta la llegada de las lluvias y, posteriormente, con el incremento de las temperaturas, se pone en marcha la campaña específica de refuerzo de riego, que permanece activa hasta el mes de octubre.