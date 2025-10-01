Sevilla renovará la carpintería exterior del Teatro Lope de Vega, datada en 1929: "Ya han salido buenas"

Archivo - Sede del Teatro Lope de Vega, ubicado frente al Parque de María Luisa de Sevilla. Imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha dado luz verde este miércoles al proyecto de sustitución de carpinterías del Teatro Lope de Vega, que corresponde a las ventanas y puertas del edificio. En declaraciones a los medios, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha enmarcado que la carpintería data del año 1929 y ha bromeado señalando que "ya han salido buenas". Además, ha asegurado que las obras contribuirán a mejorar "este gran referente cultural".

Según ha afirmado el Consistorio en una nota, el proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 598.738,42 euros y contempla la sustitución completa de la carpintería exterior, respetando las características de diseño originales y mejorando su comportamiento térmico y acústico.

Esta iniciativa se suma al conjunto de actuaciones que están en marcha o en proceso de licitación o adjudicación para que el Teatro Lope de Vega pueda reabrir con motivo de la próxima Bienal de Flamenco.