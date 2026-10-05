Sevilla reúne a expertos, administraciones y entidades sociales para abordar nuevas respuestas al sinhogarismo

Archivo - Instalaciones del CaixaForum, en la Isla de la Cartuja de Sevilla. - ANNA ELIAS - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acogerá los próximos 6 y 7 de octubre en punto de encuentro para profesionales, administraciones públicas, entidades sociales, investigadores y organizaciones comprometidas con la búsqueda de nuevas respuestas frente al sinhogarismo.

Bajo el lema 'Mirar, cuidar, transformar. Nuevas respuestas al sinhogarismo', el Congreso Nacional de Personas Sin Hogar, que tendrá lugar en CaixaForum Sevilla, propone dos jornadas para reflexionar sobre las diferentes realidades que atraviesan las personas en situación de sinhogarismo y sobre cómo avanzar hacia respuestas "más humanas, coordinadas y eficaces", según ha precisado la organización del Congreso Nacional de Personas Sin Hogar.

De este modo, el encuentro parte de la "convicción" de que el sinhogarismo es una "realidad compleja" que no puede abordarse "desde una única perspectiva ni por un único actor". Vivienda, salud física y mental, cuidados, vínculos, acompañamiento social, políticas públicas, financiación y derechos se entrecruzan en los procesos de exclusión "y, por tanto, también deben hacerlo en las soluciones".

En concreto, el Congreso arrancará el martes, 6 de octubre, con un acto inaugural en el que participarán el delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García; la visitadora de las Hijas de la Caridad, Sor Carmen Machado; el director general de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones de la Junta de Andalucía, José Ángel Lázaro; y el responsable de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz.

Tras la inauguración, Pedro Cabrera, de la Universidad Pontificia Comillas, ofrecerá la conferencia 'Vivir sin hogar en una sociedad rica a comienzos del tercer milenio', que abrirá un programa de dos días concebido para abordar el sinhogarismo "desde perspectivas complementarias".

Durante la primera jornada se analizarán los distintos perfiles de vulnerabilidad, con especial atención a jóvenes, mujeres y personas migrantes; la relación entre sinhogarismo, salud y cuidados; la responsabilidad de las administraciones públicas; y los compromisos éticos que deben orientar el acompañamiento a las personas en situación de sinhogarismo.

Asimismo, la dimensión pública tendrá un "peso destacado" en la sesión 'Servir al bien común: claves para la responsabilidad pública', que reunirá al investigador Albert Sales con representantes del Ministerio de Derechos Sociales y de la Junta para reflexionar sobre el papel de las políticas públicas ante este reto.

La jornada concluirá poniendo el foco en algo "menos tangible, pero igualmente esencial", como es la forma en la que la sociedad mira el sinhogarismo. El conversatorio 'Habitar la mirada: arte, emoción y creación frente al sinhogarismo' comenzará con la música del cantautor sevillano Salvador Puerta. También participará el profesor de la Universidad Pablo de Olavide e investigador sobre la intervención social mediante creación colectiva teatral, Manuel Muñoz. Finalizará el día con la participación de miembros de la Compañía de Teatro Mujereando, una organización "comprometida con quienes sufren la exclusión social, la discriminación y la soledad". Reunirá a la directora de la compañía de teatro Mujereando, Carmen Tamayo, y moderará la conversación la directora de la Fundación tuTECHÔ, Carlota Jiménez de Andrade.

La segunda jornada comenzará con el conversatorio 'Erradicar el sinhogarismo: un reto colectivo', con la participación del presidente de Red Faciam, Xabier Parra; la presidenta y fundadora de tuTECHÔ. Blanca Hernández; Rosa Siverio, de las Mesas de Sinhogarismo del Ayuntamiento de Sevilla; y Natalie Monteza, de Alianza Famvin.

Uno de los grandes ejes del Congreso será la necesidad de ir más allá de proporcionar un techo. Francisco Lorenzo, de la UNED, y Sebastián Mora, de la Universidad Pontificia Comillas, profundizarán en la importancia de los vínculos y de la dimensión relacional, mientras que otra de las sesiones analizará los recursos existentes --desde la atención en calle hasta modelos residenciales y de 'cohousing'-- y los retos para avanzar hacia programas "verdaderamente centrados en la persona".

El Congreso abrirá también la reflexión sobre nuevas fórmulas de colaboración y financiación. En la mesa 'Más allá de la filantropía: nuevas fórmulas para el fin del sinhogarismo' participarán la directora de TECHÔ Hogar Socimi, Rocío del Mar; el director del área social de Hijas de la Caridad de España Norte, Jesús Castanedo; y la socia de Transcendent y cofundadora del Observatorio de Impacto, María Herrero, en una conversación moderada por el CEO y cofundador de Impact Bridge, Arturo Benito.

La mirada de Derechos Humanos pondrá el broche final a las dos jornadas de la mano del vicario pastoral de la Archidiócesis de Madrid, José Luis Segovia, antes del relato final y clausura a cargo de la consejera de Obras Sociales de Hijas de la Caridad España Sur, Sor Rafaela Martínez.