Sevilla ya conecta con Niza (Francia) con tres frecuencias semanales

Archivo - Un avión de la compañía Vueling como imagen de recurso - VUELING - Archivo

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha puesto en marcha esta semana una nueva ruta de verano entre Sevilla y Niza (Francia), que refuerza la conectividad internacional de la capital andaluza durante la próxima temporada.

La nueva conexión cuenta con tres frecuencias semanales --martes, jueves y sábados-- y está operativa desde este martes, 2 de junio. Con este nuevo enlace, Vueling amplía su oferta internacional desde Sevilla, facilitando el acceso directo a uno de los principales destinos de la Costa Azul.

La compañía ha anunciado recientemente la incorporación, este verano, de la ruta entre Sevilla y Londres-Heathrow con siete vuelos a la semana, que se suman a los nueve vuelos semanales hacia Londres-Gatwick, fortaleciendo así la conectividad de la capital andaluza con Reino Unido.

Asimismo, la aerolínea reforzará su operativa con París-Orly y operará hasta 17 frecuencias semanales este verano.

En este sentido, la compañía incorporará un avión adicional a su base en Sevilla, donde ofrece más de dos millones de asientos durante el próximo verano, cerca de un 8% más.