SFDK arranca en Sevilla el próximo 10 de abril su gira 2027 en el marco del festival 'Insólito'

SFDK en imagen de archivo - INSÓLITO

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dúo sevillano formado por Zatu y Acción Sánchez, más conocido como SFDK, regresará a Sevilla, su ciudad natal, el próximo 10 de abril en el marco del festival 'Insólito' para arrancar su nueva gira SFDK 2027 en el Cartuja Center CITE, su primera fecha de la gira en España.

Las entradas estarán disponibles a partir de este domingo, 13 de septiembre, a partir de las 12,00 horas, tal y como ha remarcado la organización del evento en un comunicado.

A lo largo de los años, este dúo ha firmado trabajos del rap español como Sin miedo a vivir, Redención o Inkebrantable. Ahora, afrontar una nueva etapa con una gira que tendrá su primera parada nacional en Sevilla.

El festival contará con otros conciertos confirmados como Yerai Cortés, José González o Meute.