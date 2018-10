Sí Se Puede Mairena avisa de falta de "consenso" y participación en el parque central por la "prisa electoral"

Publicado 20/06/2018 10:42:43 CET

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Sí Se Puede Mairena del Aljarafe en el Ayuntamiento de dicho municipio sevillano ha alertado este miércoles de que el proyecto reformado del futuro parque central implica 368 nuevos árboles y no 500 y la superficie de actuación es de seis hectáreas y media y no 20, criticando que "un proyecto de esta envergadura y calado se tome sin consenso político y ciudadano por las prisas electorales del PSOE".

El pasado lunes, el consejo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, gobernado por Antonio Conde (PSOE), aprobaba definitivamente el documento reformado del proyecto del parque central, una iniciativa que se remonta al primer mandato de Conde al frente del municipio.

Según el Gobierno local, el proyecto está destinado a crear una nueva zona verde de 20 hectáreas entre el entorno de la estación de metro de Ciudad Expo y el parque periurbano de Porzuna, con 500 árboles y 700 ejemplares de pequeño porte, que se unirán a las 22 hectáreas del parque periurbano de Porzuna, recuperando además para la superficie 160 metros del cauce del arroyo Porzuna, soterrado en esta parte del municipio.

Frente a ello, Sí Se Puede Mairena del Aljarafe expone que el proyecto fue aprobado en el seno del consejo de la Gerencia de Urbanismo con el voto a favor del PSOE y Cs, la ausencia del PP y el voto contrario de Sí Se Puede e IU, criticando que el asunto no haya contado con "un proceso abierto de participación ciudadana" y no haya sido elevado al pleno del Ayuntamiento, para que contase con un debate de mayor proyección.

LOS NÚMEROS DEL PROYECTO

Además, Sí Se Puede Mairena del Aljarafe avisa de que el "terrenos de actuación" se reduce a seis hectáreas y media y no 20, toda vez que el número de árboles a incorporar sería de "368" y no 500 y "no es cierto que se recupere al máximo posible el arroyo Porzuna". "La devolución máxima de su cauce a la superficie, una sencilla obra que no requiere una gran inversión, ha sido rechazada reiteradamente por la Gerencia de Urbanismo y el alcalde", avisa Sí Se Puede.

"Rechazamos que un proyecto de esta envergadura y calado se tome, sin consenso político y ciudadano por las prisas electorales del PSOE", expone la formación, apostando por que el proyecto "recupere el cauce del arroyo en toda la extensión del parque" y por un diseño "naturalizado, con mucho menos hormigón y otros pavimentos artificiales que encarecen la obra y su mantenimiento y que son más propios de una plaza ajardinada que propiamente de un parque".