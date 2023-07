Sierra (Sumar) ve "nervioso" a Feijóo al renunciar al debate en RTVE

SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato cabeza de lista de Sumar al Congreso de los Diputados por Sevilla, Francisco Sierra, ha considerado sobre la renuncia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a participar en el debate que esta noche organiza Radio Televisión Española con los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 23 de julio que el candidato 'popular' "no estaría tan nervioso" y estaría "dispuesto a debatir si realmente el mapa hubiera cambiado a su favor".

Así, el candidato de Sumar ha sostenido que la derecha no estaría tan "nerviosa" ni se dedicaría a "mentir y a desinformar" con "estrategias de guerra sucia" si tuviera claro el resultado de las votaciones de este domingo. Asimismo, y en una nota, Francisco Sierra ha trasmitido su confianza en que Sumar va "a ganar", y ha incidido en señalar que Feijóo "estaría dispuesto a debatir si realmente el mapa se hubiera pintado de azul".

El candidato de Sumar, además, ha afeado la actitud de Feijóo durante la entrevista realizada esta semana en La 1 de TVE, señalando que el líder del PP "se dedica a mentir, a desinformar y, justamente, a quedar en ridículo" cuando una periodista "hace bien su trabajo".

En este sentido, Sierra ha mostrado su confianza en el criterio de los votantes, asegurando que "la gente no come relato, no come mentira".