Siloé convoca la ternura y el rock en Sevilla en un concierto abarrotado: "casi nos quedamos nosotros sin entradas"

El grupo 'Siloé' durante su actuación en Sevilla en el marco del festival 'Patio+Metrópolis' de la Diputación provincial. - ARCHIVO DEL FESTIVAL DEL PATIO/MANU SUÁ CÁPSULA 33

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuando los más interesados, o quizá los más rápidos, se lanzaron a la calle en una tarde que dejaba en el aire el calor de los tórridos veranos sevillanos para ocupar los lugares más cercanos al escenario, no imaginaron que Siloé, el grupo vallisoletano que anoche demostró cómo el rock y la ternura pueden abarrotar espacios como el Patio de la Diputación de Sevilla, aparecería justo por el lado opuesto al escenario principal.

Con sus ya característicos pantalones de campana y la guitarra encajada con soltura, Fito, vocalista del grupo, arrancó pasadas las nueve de la noche desde un pequeño escenario improvisado al fondo de la sala, para sorpresa de muchos, en una gala que prometía ser un canto a la vulnerabilidad, blindado con el sonido más estridente. Fue 'La verdad' la encargada de abrir el concierto enmarcado en el festival 'Patio+Metrópolis' de la institución provincial, con un solo de armónica.

"Buenas noches a los afortunados que han pillado entrada. Casi me quedo fuera hasta yo", bromeó el cantante en una cita que colgó el cartel de 'sold out' pocas horas después de ponerse a la venta. Y no se resistió a la ironía: "No nos han nominado a los Grammy, solo hay gente mala nominada, como Leiva o Valeria Castro".

Tras una breve pincelada acústica de 'Sangre', uno de los temas que más se echaron de menos en su versión completa y que Siloé interpreta junto a Viva Suecia, la banda se desplazó por fin al escenario principal. Allí se fundieron con el neón de la cruz que esta noche rendía homenaje a Santa Trinidad, su cuarto álbum y, según han reiterado en varias ocasiones, el más importante de su carrera.

'LAS PALABRAS': SU NUEVO TEMA DEDICADO AL OLVIDO

Pasado ya el ecuador del concierto, resultaba casi inverosímil ver a Fito correr de un lado a otro del escenario, gesticular de una forma casi teatral para dar vida a cada letra, subirse a las estructuras laterales o alzar en volandas el micrófono sin que asomara la pregunta: ¿no se estará cansando? Pero solo así consigue trasladar su energía a temas como 'Cierra los ojos', un canto a la valentía teñida de inconsciencia, 'Reza por mí', súplica directa al espectador, o 'El poder', que juega con la tensión en un tono de desgarro.

Quizá por ello lo más impactante, sin embargo, llegó con un susurro. Con 'Las palabras', tema inédito publicado apenas en la medianoche del jueves, el grupo se rindió a un registro casi confesional. Una pieza que invita a fijarse "en los mensajes que nos decimos, cómo nos los decimos, cómo nos miramos", y que habla del olvido, del deseo de desaparecer, de la memoria que permanece a pesar de todo. "Las palabras que me dijiste alguna vez las he guardado para mí. Que sí, que te recuerdo", entonó Fito, dejando en el aire la fragilidad como parte de la noche.

"NOS HA COSTADO MUCHO LLEGAR HASTA AQUÍ. ESTAMOS MUY AGRADECIDOS"

La banda, que completan con una complicidad visible en el escenario el guitarrista y productor Xavi Road y el batería Jaco Betanzos, no olvidó tampoco su próxima cita con Sevilla: el festival Interestelar, una de las citas musicales más multitudinarias de la capital andaluza y en la que este año ejercerán de cabezas de cartel. "Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, hemos pasado por muchas salas. Estamos muy agradecidos", subrayó Fito, mencionando también algunos espacios que han ocupado anteriormente, como la Sala X o el Fun Club.

Uno de los instantes más esperados de la noche llegó con 'Si me necesitas, llámame', que desató al público en un grito colectivo. "Somos humanos, nos necesitamos. Esto no lo puede hacer la inteligencia artificial", proclamó Fito, antes de entregar a la multitud el famoso rito del tema: "Últimamente me siento un idiota, pero una cosa clara tengo hoy, ¿qué tal si mandamos a todos a tomar por culo?".

Tras un espectáculo luminoso, teñido de neones psicodélicos y energía desbordada, Siloé puso fin a la noche con un guiño a su Valladolid natal, siempre presente en cada escenario. Nada que se parezca a ti fue el encargado de cerrar el concierto entre coros multitudinarios. "Di mil vueltas al mundo, pero no pude ver nada que se parezca a ti", una muestra de identidad que en 2023 convirtió a la banda en imagen de Castilla y León y que este jueves volvió a viajar con ellos hasta Sevilla.