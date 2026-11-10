El Sindicato de Inquilinas de Sevilla se suma a la huelga general con movilizaciones y piquetes en toda la ciudad

Archivo - Concentración en Sevilla en apoyo a Maricarmen. - SINDICATO DE INQUILINAS - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas de Sevilla ha anunciado que participará en la huelga general del 11 de noviembre a través de los comités de huelga creados en los barrios de Sevilla, que han organizado movilizaciones y acciones reivindicativas en diferentes puntos.

A lo largo de la jornada habrá piquetes informativos fijos y móviles, manifestaciones, pasacalles, almuerzos populares y columnas para desplazarse a la manifestación unitaria que partirá a las 18,00 horas desde el Prado de San Sebastián.

Antes, a las 12,00 horas en la Alameda de Hércules, el Sindicato de Inquilinas se une a las reivindicaciones por la Educación Pública junto a los sindicatos CGT, SAT y Ustea y las organizaciones USxlaPública y UPOxlaPública, y estará en la manifestación que también terminará en la plaza de la Encarnación a las 14,00 horas.

Por la tarde, la columna de Macarena Norte comienza a las 15,30 horas en el Carrefour de Ronda Urbana Norte, pasa por el centro cívico Los Carteros a las 16,00 horas y confluye media hora después con la columna Macarena Sur en la plaza Divina Pastora de Capuchinos. En ese mismo lugar y desde la mañana habrá talleres de pancartas, comedor popular y bingo musical entre otras actividades.

San Pablo-Santa Justa también tendrá una comida popular y taller de pancartas a las 14,00 horas en el parque Agumore, y el inicio de la columna será desde el polideportivo San Pablo a las 16,00 horas. Por su parte, el comité de Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca sale desde la calle Donantes de Sangre a las 14,30 horas hacia Cerro-Amate, donde habrá una mesa informativa desde las 10,00 horas en la puerta del polideportivo Hytasa, que será el punto de encuentro a las 16,30 para la columna del barrio hacia la manifestación.

A esta columna se suma el barrio de Nervión a las 17,00 horas en Ramón y Cajal y Dos Hermanas en la estación San Bernardo, llegando en tren, quedando en la plaza del Arenal a las 16,30 horas. También a esa hora saldrá la columna de Triana desde la plaza San Martín de Porres, frente al mercado de San Gonzalo y el centro de salud.

La columna del barrio Casco Antiguo sale a las 16,45 horas desde la Puerta de Córdoba. Por último, en la cooperativa Tramallol, en Pasaje Mallol 22, habrá organizada desde las 08,00 horas un espacio para cuidados, con comida popular y asistencia sanitaria básica.