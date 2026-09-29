El Sindicato de Inquilinas de Sevilla valora el "buen ambiente y la expectación" de la acampada, con 26 tiendas

La acampada en las Setas de la Encarnación de Sevilla congregaron 26 tiendas de campaña en la primera noche. A 29 de septiembre de 2026. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El militante y uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas de Sevilla, Niklas Rodríguez, ha valorado positivamente en la mañana de este lunes, 29 de septiembre, la acampada "relativamente espontánea" que se ha instalado en las Setas de la Encarnación de Sevilla en solidaridad con el desahucio de Maricarmen en Madrid y bajo el lema '¡Ni una Maricarmen más! Hasta conquistar el derecho a la vivienda'.

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha destacado la "expectación" generada ante las 26 tiendas de campaña que finalmente han pernoctado en las Setas de la Encarnación, replicando a la acampada masiva en la Puerta del Sol de Madrid y en paralelo a otras acampadas en las capitales de Cádiz, Córdoba y Málaga, también efectuadas en la madrugada del pasado lunes 28.

"La acampada surgió de manera relativamente espontánea, aunque fuese en espejo con otros puntos del Estado y ha salido bien, con muy buen ambiente y expectación", ha afirmado el portavoz, al tiempo de considerar que la acampada es una herramienta "útil".

En relación con el acuerdo para aprobar el Real Decreto Ley de Vivienda en el Consejo de Ministros que han alcanzado PSOE y Sumar en la jornada de este martes, Rodríguez ha apuntado que desde el Sindicato de Inquilinas se han mostrado "tajantes" en "medidas muy concretas" que les parecen "obligatorias" que figuren en el mismo.

En concreto, el militante del Sindicato de Inquilinas ha aludido a que pese a que celebren "como una victoria si finalmente sale adelante", no solucionan el "problema estructural y sistémico de la vivienda". "A partir del día siguiente que se apruebe el Real Decreto Ley, seguiremos trabajando como es habitual en nuestro día a día en el Sindicato de Inquilinas y en las demás asociaciones y colectivos vecinales y de vivienda", ha afirmado.

En esta línea, Rodríguez ha apostillado que existen "factores y elementos fundamentales", como "la desigualdad de negociación entre inquilinas y rentistas, la acumulación de viviendas en pocas manos y la capacidad de los rentistas de hacer con la vivienda lo que les dé la gana".

En contexto, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sevilla, Ana Prado, enumeró en la noche del pasado lunes en la concentración en el mismo enclave hispalense en el que se ha efectuado la acampada cinco medidas de urgencia, como el fin del "fraude de alquileres de temporada y habitación"; ningún desahucio sin alternativa habitacional; congelación de alquileres actuales; alquileres indefinidos y prórrogas generalizadas de contratos de alquiler.

Por su parte, las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río y Valeria Racu, han calificado de "vergüenza" que se pueda separar en varias leyes su demanda, tras conocer que el Gobierno prepara dos reales decretos en lugar del único que reaclama el movimiento, el llamado 'Decreto Maricarmen'.

En este sentido, Rodríguez ha indicado que, pese a que entienden como una victoria la vuelta de Maricarmen a su vivienda y la movilización popular de todos los colectivos, "no soluciona ningún problema a largo plazo y para el resto de las Maricamen que son desahuciadas prácticamente a diario en casi todas las ciudades de España".

"Es un drama que una familia o una persona joven, sea cual sea su edad o su origen, tenga que pasar apuros con el fin de mes sólo por tener que pagar al alquiler", ha concluido el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sevilla.

Bajo este contexto, la concentración hispalense congregó, según cifras del propio Sindicato, 5.000 asistentes, mientras que fueron hasta 26 las tiendas de campaña que pernoctaron en la Encarnación. Por su parte, en la capital gaditana, los vecinos se concentraron en la Plaza de El Palillero para reivindicar el derecho a una vivienda digna. En Málaga, la concentración ha sido en la puerta del Ayuntamiento de la capital, organizada por el colectivo 'Un Techo por Derecho' y el Sindicato de Inquilinas de Málaga, con una asistencia de unos mil malagueños aproximadamente. En Córdoba, se congregaron hasta mil manifestantes y 34 tiendas de campaña en la acampada de la Plaza de la Constitución.

Los manifestantes han abarrotado la plaza de Las Setas con pancartas con mensajes como "La casa para quien la habita", "Fuera rentistas y fondos especuladores" o "La vivienda nos cuesta la vida". Al caer la tarde, bajo la estructura de madera, han alzado la voz con consignas como "Ministra, culpable, Gobierno responsable" o "Ser rentista no es una profesión".

El Sindicato de Inquilinas de Sevilla ha convocado este martes, 29 de septiembre, una asamblea a las 20,00 horas en la misma acampada de las Setas de la Encarnación, mientras que han precisado que "todo apoyo a la acampada es bienvenido".