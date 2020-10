El Sindicato Médico de Sevilla contabiliza 570 ingresados y teme que la pandemia "sobrepase" a los hospitales

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla ha informado este martes de que según sus datos, los hospitales de la provincia de Sevilla contabilizan actualmente 570 personas ingresadas por la pandemia de coronavirus Covid-19, alertando de que el sistema hospitalario podría "verse ampliamente sobrepasado" si sigue la "tendencia" al alza del número de contagios que requieren hospitalización.

Según el recuente del sindicato, en el hospital Virgen del Rocío hay 177 pacientes ingresados por Covid-19, de los que 27 están en la UCI, mientras en el Virgen Macarena los ingresados por la pandemia serían 120, con once en la UCI. El hospital de Osuna cuenta con 89 ingresos de pacientes infectados de Covid-19, de los que once requieren UCI, según el sindicato, y en el hospital de San Juan de Dios del Aljarafe hay un total de 64 pacientes ingresados por Covid-19, de los que once están en la UCI o críticos. Con respecto al hospital Virgen de Valme, el sindicato contabiliza 120 personas ingresadas por contagio de Covid-19.

Es decir, según los datos del Sindicato Médico de Sevilla, los principales hospitales de la provincia contabilizan 570 pacientes ingresados por coronavirus Covid-19, con 60 de ellos en las UCI pero sin que consten datos actualizados de los pacientes en UCI del hospital Virgen de Valme.

"Estas cifras suponen un importante incremento de ingresos con respecto a las cifras del pasado día 23, lo que confirma el temor de que, de seguir la actual tendencia, el sistema hospitalario podría verse ampliamente sobrepasado", avisa el Sindicato Médico de Sevilla, alertando además de "la crítica situación de la Atención Primaria, donde faltan recursos materiales y personales".

"Sin una Atención Primaria fuerte, la pandemia nunca podrá ser adecuadamente controlada", asevera el sindicato, precisando que "las causas de la actual presión sobre el sistema sanitario deben buscarse en la insuficiencia de las medidas de salud pública adoptadas por las autoridades sanitarias y en la inadecuada conducta de una parte de la población". "Ni el mejor sistema sanitario del mundo podría hacer frente a la pandemia si se mantiene el aumento de la tasa de contagios que presenta actualmente nuestra provincia", advierte.