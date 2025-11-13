Los sindicatos temen que el Ayuntamiento de Sevilla "imponga" su plan de navidad para la Policía tras la última reunión

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reunión entre el Ayuntamiento y los sindicatos este jueves acerca del plan de navidad de la Policía Local ha terminado sin acuerdo. Según fuentes sindicales consultadas por Europa Press, el Consistorio no ha fijado un nuevo encuentro y ha abierto la posibilidad de "estudiar la vía jurídica" llevando la propuesta a pleno, algo que las entidades califican como "una imposición". Ante este escenario, no descartan "acudir a la vía judicial".

Por su parte, el gobierno municipal no ha emitido declaraciones acerca del transcurso del encuentro. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, indicaba este martes ante los medios que esta semana "era clave" para llegar a un acuerdo y mostraba su confianza "en la buena voluntad" de los agentes. Asimismo, volvió a destacar "la falta de 500 policías" en la ciudad.

Según las fuentes sindicales, la nueva propuesta del Consistorio ha sido rechazada por la totalidad de las entidades. Han alegado que, pese a la inclusión de los fines de semana "sueltos" de diciembre, el plan "sigue sin ser continuo". Han indicado que desde el Ayuntamiento han alegado "motivos económicos". "Entendemos la situación, pero tenemos que defender los derechos de los trabajadores", han destacado.

En esta línea, los sindicatos han vuelto a señalar "la intensidad de trabajo en vía pública" con la celebración de eventos durante el mes de diciembre. Asimismo, ha afirmado que debido a estos eventos "hay limitaciones de permisos y vacaciones" para los agentes.