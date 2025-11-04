Sor Luz Amparo Buitrago recibe el Premio Turismo de la Provincia de Sevilla a la excelencia de las personas

Sor Luz Amparo Buitrago recibe el Premio Turismo de la Provincia de manos del vicepresindete de Prodetur. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, ha entregado a sor Luz Amparo Buitrago Dávila, cicerone del Convento de la Encarnación de la Orden de la Merced de Osuna, uno de los Premios Turismo de la Provincia, en su segunda edición; en concreto, en el apartado que hacer referencia a la 'Excelencia de las personas'.

Al formar parte de una comunidad de clausura, sor Luz Amparo no pudo asistir a la Gala del Día Mundial del Turismo, celebrada el 25 de septiembre en el Castillo de la Monclova (Fuentes de Andalucía), donde se entregó el resto de los reconocimientos, señala en una nota de prensa. Por ello, Prodetur organizó este lunes un acto de homenaje en el propio convento.

En el acto participaron el vicepresidente de la sociedad provincial, Rodrigo Rodríguez Hans, y la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, así como hermanas de la congregación. Rodríguez Hans ha destacado la "enorme entrega y el servicio desinteresado" de sor Luz Amparo, al tiempo ha subrayado la importancia de reconocer a quienes, "desde la cercanía y la humildad, ponen en valor el patrimonio local y la hospitalidad".

El galardón concedido a sor Luz Amparo reconoce su labor divulgativa y de atención al visitante en dicho convento, "donde, de forma cercana, ha transmitido la riqueza artística, histórica y espiritual del enclave".

En este sentido, su trayectoria ha sido valorada por su dedicación, profesionalidad y vocación en la promoción del patrimonio religioso y cultural de la localidad.

Los Premios Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas, promovidos por la Diputación a través de Prodetur y en colaboración con UGT, CCOO y la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), reconocen a profesionales cuya ética, esfuerzo y compromiso han contribuido de forma destacada al desarrollo y prestigio del turismo provincial.