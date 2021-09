El sorteo de la ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos de Mairena del Alcor (Sevilla)

Alejandro Oliva, vendedor de la ONCE que ha repartido un premio en Mairena del Alcor.

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este martes ha repartido 350.000 euros entre diez vecinos de Mairena del Alcor (Sevilla), que han obtenido un premio de 35.000 euros cada uno.

Alejandro Oliva, afiliado a la ONCE y vendedor desde 1997, ha sido el encargado de "llevar la suerte" a la avenida Cervantes de la localidad sevillana, según informa la organización en una nota de prensa en la que destaca que es la cuarta vez que da un premio mayor a sus vecinos.

El vendedor tiene por costumbre comprobar el número premiado cada noche, pero este martes "no le dio tiempo de verlo y se ha enterado esta mañana por sus propios clientes". "Estoy supercontento, es un subidón de adrenalina, para mí y para todo el mundo porque hacía falta", ha afirmado.

"Es un enchufe de vitalidad muy bueno para la gente, con la situación que estamos con el Covid, y alegra mucho porque por mucho que se diga 'la salud, la salud', esto también alegra mucho", ha añadido el vendedor.

De este modo, continúna "la racha de suerte" de la ONCE con la provincia de Sevilla. A los dos 'Sueldazos' consecutivos de 240.000 euros en diez años del sábado y el domingo pasados, en San José de la Rinconada y Gines respectivamente, se suma ahora este nuevo premio en el municipio de Mairena del Alcor, además de otro cupón vendido en Sevilla agraciado también con 35.000 euros.

Otros dos cupones agraciados con la misma cantidad se han vendido en la Sevilla, gracias a Julia Ferrera, que ha repartido 70.000 euros en su punto de venta ubicado en el Hospital Virgen del Rocío de la capital andaluza, por lo que en total el sorteo ha repartido 770.000 euros entre las provincias de Jaén y Sevilla.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Asimismo, el Eurojackpot de la ONCE, la 'lotto' de Europa que juegan ya 18 países europeos ofrece este viernes un bote de 21 millones de euros. Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.