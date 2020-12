El SUP convoca una concentración ante la Jefatura de Sevilla contra la "represión sindical"

SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha convocado una concentración para este miércoles a las 12 horas en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, día en el que han sido convocados los sindicatos a la reunión trimestral, para denunciar la "represión sindical" en las instancias policiales de la capital andaluza, con el lema "No al retroceso de derechos profesionales, no al revisionismo sindical, no al regreso a otra dictadura".

"Para que los policías actúen con la máxima exigencia de neutralidad, imparcialidad y objetividad, sin temor a que les cesen de sus puestos de trabajo, les penalicen los ascensos, les impidan la conciliación familiar o se caigan de una recompensa, es necesario que se respete su derecho de crítica y de libertad sindical", indican invitando a sumarse a la protestas al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ambos de Unidas Podemos.

"Basta ya de filibusterismo político y hágase una política de seguridad seria sin más menosprecios a los policías. Si desde el Gobierno de coalición piensan que los derechos de los policías se pueden comprar con una mejora salarial ineficiente se han equivocado, la seguridad pública es un derecho inalienable de los ciudadanos que no se puede mercantilizar", señala el SUP, reclamando "respeto a los derechos fundamentales". "Exigimos para los policías la misma protección que se garantiza a los demás para que no se sientan discriminados por razón de la defensa de sus derechos", sostiene el sindicato.