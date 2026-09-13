Susana Hornillo anuncia su candidatura a las primarias de Podemos para liderar la lista a la Alcaldía de Sevilla

Archivo - La concejal de la confluencia Izquierda Unida y Podemos, Susana Hornillos. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha anunciado este domingo su candidatura a las primarias de la formación morada para encabezar la lista a la Alcaldía de Sevilla en las próximas elecciones municipales.

El grupo ha destacado en un comunicado que Hornillo lidera Podemos Sevilla desde finales de 2022 y que ha enmarcado esta decisión en la necesidad de profundizar "en el único proyecto político municipal que ha puesto en el centro de la acción institucional a los vecinos y vecinas de los barrios sevillanos".

"El cambio que necesita Sevilla no va venir de la mano de quienes han llevado el precio de la vivienda a records históricos y han usado el dinero publico para incrementar las desigualdades entre barrios", ha señalado la concejal.

Hornillo ha subrayado que, de resultar elegida en el proceso de primarias, su equipo participará de la construcción de un proyecto electoral en 2027 en el que tomen el protagonismo tanto las luchas como las personas que han marcado estos tres años de oposición al gobierno de José Luis Sanz en cuestiones como el abandono de los servicios públicos en los barrios periféricos, la limpieza, la vivienda, el medio ambiente o el transporte.