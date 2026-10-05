Suspenden la citación del alcalde de Gines y Pineda en una pieza por la venta del solar de Emvisesa en Sevilla

Archivo - El alcalde de Gines (PSOE), Romualdo Garrido - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cita programada para este lunes, 5 de octubre, para la comparecencia como investigados del alcalde de Gines (PSOE), Romualdo Garrido, el empresario David R. M., y el ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, en una pieza separada del caso Pineda ha quedado suspendida debido a la baja médica de uno de los letrados.

Cabe mencionar que esta es la segunda vez que esta citación queda suspendida. La primera de ellas sucedió el pasado 23 de junio, cuando los tres estaban llamados a prestar declaración ante la juez de la plaza de Instrucción 10 del Tribunal de Instancia de Sevilla, si bien tuvo que ser suspendida por la incomparecencia del abogado del empresario por motivos médicos.

En contexto, se trata de una pieza separada a raíz de la investigación realizada a Rafael Pineda por su supuesta vinculación en una operación urbanística relacionada con una parcela de Emvisesa en Pino Montano, en los terrenos del Higuerón. Un caso que vio la luz tras una denuncia por el proceso de enajenación de la misma mediante subasta pública.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la representación letrada de las partes, la juez investiga ahora supuestas "presiones" por parte del alcalde de Gines hacia una empleada municipal para "acelerar expedientes urbanísticos" relacionados con el empresario.