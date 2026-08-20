Tablada contará con una nueva rotonda que facilite el acceso al Puerto de Sevilla y a Juan Pablo II

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado del Distrito Triana-Los Remedios, Manuel Alés, en las obras de la nueva glorieta de Tablada que mejorará el acceso al Puerto. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha avanzado las obras de construcción de la nueva glorieta en la intersección de las calles José Delgado Brackenbury y Maestranza Aérea, una actuación que supondrá una mejora integral de la movilidad en el entorno del barrio de Tablada y en los accesos a la zona portuaria a partir de otoño.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta nueva infraestructura, sustituirá a la actual configuración del cruce y permitirá realizar movimientos que hasta ahora estaban limitados, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando la conexión tanto de los vecinos de Tablada como de los vehículos que circulan hacia y desde las instalaciones portuarias e industriales de la zona, así como al entorno del gran hipermercado que se sitúa en dicha intersección y que maneja un importante tráfico de entrada y salida.

En este sentido, el delegado del distrito Los Remedios, Manuel Alés, ha señalado que esta es una actuación "muy esperada y una reclamación histórica de los vecinos de Tablada", ya que mejorará la movilidad de este entorno, facilitando las entradas y salidas del barrio y "mejorando también la conexión con el Puerto y con el resto de la ciudad". "Estamos eliminando una situación que obligaba a realizar recorridos más largos de los necesarios y dando una solución definitiva a un punto estratégico para la movilidad de Tablada", ha añadido.

La actuación contemplará la construcción de una nueva glorieta de cuatro accesos, adaptada también a la circulación de vehículos pesados, una circunstancia especialmente relevante por la proximidad y actividad del Puerto de Sevilla y de las zonas industriales del entorno.

Asimismo, las obras incluirán la adecuación de los viales de acceso, la renovación de los pavimentos y la señalización, la adaptación del drenaje y una preinstalación para una posible futura regulación semafórica.

Al hilo, Alés ha señalado las intervenciones realizadas en el Muro de Defensa, donde ya se ha ejecutado una nueva rotonda que permite mejorar los movimientos entre el Charco de la Pava y los accesos hacia Triana a través de la avenida de Coria, así como el nuevo giro que se está habilitando desde el propio Muro de Defensa hacia Rubén Darío, una intervención que permitirá mejorar la entrada y salida del distrito Triana desde este punto.