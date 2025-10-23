El Teatro de la Maestranza acoge la final del concurso de Nuevas Voces Ciudad de Sevilla para cantantes líricos

Archivo - Fachada principal del Teatro de la Maestranza, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi medio centenar de jóvenes cantantes, de entre 18 y 35 años procedentes de los cinco continentes, se miden este viernes, 24 de octubre, ante un jurado experto en la semifinal del certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla. El objetivo: llegar este sábado, Día Mundial de la Ópera, a la Gran Final de este concurso de talentos líricos en el Teatro de la Maestranza, "que un año más ofrece este recital en abierto para toda la ciudadanía y con un lleno absoluto".

El citado certamen es una iniciativa de la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera y el Teatro que, desde hace 21 años, "da impulso a las carreras de jóvenes intérpretes del género operístico". De este modo, un centenar de cantantes procedentes de todo el mundo han concurrido este año por los premios en metálico y las oportunidades profesionales en primeros teatros y espacios líricos europeos que ofrece el veterano concurso, informa el espacio escénico en una nota de prensa.

Durante este viernes, los 48 candidatos que han superado la primera fase realizarán audiciones presenciales a puerta cerrada. Lo harán ante un Jurado experto compuesto por personalidades de la interpretación, la dirección de escena, la dirección de orquesta y la programación de espacios escénicos: reconocidos expertos como Rino Carrieri (Fondazione Paolo Grassi) Marc Busquets (Fundación Victoria de los Ángeles) Conchi Moyano (LittleOpera Festival Zamora) Jordi Tort (ROSS Sevilla) Francisco Soriano (Festival de Ópera de Sevilla) o Fernando Sans (director de la Revista Ópera Actual).

Completan el jurado la directora de escena Susana Gómez, el barítono Dietrich Henschel, la soprano Nicola Beller Carbone, el director de orquesta y profesor del Conservatorio de Brescia, Pierangelo Pelucchi y el director de orquesta Juan García Rodríguez. La presidencia del jurado ha recaído en Javier Menéndez, director del Teatro de la Maestranza.

Los ocho finalistas serán anunciados en la tarde del viernes y protagonizarán la Gran Final un día más tarde, a las 20,00 horas. Esta final será conducida por el joven divulgador, podcaster y colaborador de RNE Clásica Javi Alonso.

El certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla es posible gracias a la "complicidad" del Teatro de la Maestranza de Sevilla, "faro cultural de la ciudad hispalense" con un alto compromiso con la difusión del arte lírico entre nuevas audiencias. Cuenta con la colaboración de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía), la ROSS, La Accademia del Belcanto Roberto Celletti- Fondazione Paolo Grassi, la Fundación Victoria de los Ángeles y la Fundación La Caixa.

La Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera (ASAO) es un colectivo ciudadano de amantes del bel canto, que desde los albores de la Expo 92 trabaja para la divulgación y puesta en valor de la lírica en la ciudad de Sevilla.