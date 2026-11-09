El Teatro de la Maestranza y el Grupo PACC renuevan su acuerdo para "enriquecer la vida social de Sevilla"

El director del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez, y el consejero delegado del Grupo PACC, Francisco Illescas. - GRUPO PACC / TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla y el Grupo PACC han anunciado al renovación de su acuerdo de colaboración, consolidando una relación que refleja "la apuesta de la compañía por el desarrollo cultural y su vinculación con iniciativas que contribuyen a enriquecer la vida social de Sevilla". La colaboración refuerza así "el compromiso de ambas entidades con la cultura y con el desarrollo de la vida cultural de Sevilla".

Fundado en Córdoba en 1991, Grupo PACC se ha establecido como una de las principales corredurías de seguros de capital español, con presencia en todo el territorio nacional a través de una red de más de 85 oficinas, según ha concretado el Teatro de la Maestranza a través de una nota. Su actividad se centra en la mediación y el asesoramiento asegurador, ofreciendo soluciones adaptadas tanto a particulares como a empresas y administraciones públicas.

Así, la renovación de este acuerdo representa la continuidad de una apuesta por la cultura y por el papel que instituciones como el Teatro de la Maestranza desempeñan en la proyección de Sevilla. Para el Teatro, el respaldo de empresas como Grupo PACC resulta "fundamental para seguir fortaleciendo los vínculos entre el tejido empresarial y el ámbito cultural, construyendo alianzas que contribuyen a la sostenibilidad y al crecimiento de su proyecto artístico".

Con esta renovación, ambas entidades dan continuidad a una colaboración que une dos ámbitos de actividad distintos, pero con un elemento común, el "compromiso con las personas, la sociedad y el entorno en el que desarrollan su actividad". El Teatro de la Maestranza ha agradecido expresamente a Grupo PACC su confianza y su implicación durante estos tres años, así como su "contribución al fortalecimiento de la vida cultural de la ciudad".