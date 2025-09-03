El Teatro de la Maestranza (Sevilla) inaugura su nueva temporada con la obra 'Carmen', de la 'Compañía Antonio Gades'

Archivo - El Teatro de la Maestranza inaugura su nueva temporada con la obra 'Carmen', de la 'Compañía Antonio Gades'. - VALLINAS - Archivo

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla inaugurará su nueva temporada los próximos 6 y 7 de septiembre con la "emblemática" obra 'Carmen', interpretada por la "prestigiosa" 'Compañía Antonio Gades', en el marco de la conmemoración de los 150 años del estreno de la ópera de Georges Bizet.

Según ha informado el Teatro en una nota, la compañía, dirigida artísticamente por Stella Arauzo, presenta este ballet con argumento, coreografía y dirección de Antonio Gades y Carlos Saura.

'Carmen', inspirada en la "célebre ópera", se estrenó el 17 de mayo de 1983 en el Théâtre de París y, tras 42 años de gira internacional y "continúa recibiendo el reconocimiento unánime de crítica y público".

Para su presentación en Sevilla, el elenco ha sido renovado e incluye varios intérpretes sevillanos, entre ellos el protagonista masculino, el bailaor Álvaro Madrid.

La Compañía fue fundada en 1963 por el propio Antonio Gades y es una de las más longevas y reconocidas del panorama nacional. Además, su labor se basa en "preservar el legado del maestro a través de un lenguaje estético profundamente arraigado en la cultura popular española", pero "enriquecido por las vanguardias artísticas e intelectuales del siglo XX".

Según ha asegurado el Teatro, "su labor permite que nuevas generaciones accedan a una herencia artística única, resumida en una de las frases más célebres del coreógrafo: "La danza no está en el paso, sino en lo que hay entre paso y paso".

La inauguración será grabada por 'France TV', mientras que la producción audiovisual estará a cargo de 'Telmondis', bajo la dirección de Antoine Perset y con realización de Stéphane Lebard.