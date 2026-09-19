Todos los alcaldes del PP de Sevilla volverán a concurrir a las próximas municipales de mayo de 2027

1118537.1.260.149.20260919152847 Foto de familia de la Intermunicipal del PP Sevilla - PP SEVILLA

UTRERA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Sevilla ha confirmado que todos los alcaldes populares volverán a concurrir a las próximas elecciones locales que se celebrarán el último domingo de mayo de 2027.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el PP de Sevilla gobierna actualmente en 23 municipios, de esta manera, por lo que repetirán como candidatos Juan Ávila (Carmona); Silvia Heredia (Écija); Antonio Enamorado (Lora del Río); José María Soriano (Tomares); Juanma López (Mairena del Alcor); José Manuel Oliva (El Cuervo de Sevilla); Domingo Delgado (Burguillos); y Jorge Muriel (Herrera).

Asimismo, Jaime Rubio (Los Molares); José Leocadio Ortega (Pilas); Rubén Rivera (Constantina); Carlos Raigada (Almadén de la Plata); José Godino (Coripe); Adrián Torres (Cazalla de la Sierra); Curro Jiménez (Utrera); Ramón Peña (Valencina de la Concepción); María Luisa Moya (San Juan de Aznalfarache); Ana Rivero (Alanís de la Sierra); Lola Romero (Bormujos); Regina Rivero (Guadalcanal); Pedro Oropesa (Benacazón); y Francisco Jesús Mesa (Algámitas).

En este sentido, la dirección del PP a nivel nacional ya anunció el pasado mes de julio que José Luis Sanz repetirá como candidato a la alcaldía de Sevilla.

Además, se ha dado a conocer que la formación política ya cuenta con los candidatos que representarán al 80% de la población de la provincia a menos de un año de las elecciones municipales.

RICARDO SÁNCHEZ: "LA SITUACIÓN DE ESPAÑA ES INSOSTENIBLE"

Por su parte, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha afirmado que la situación de España es "insostenible" debido a "la corrupción, la dejación de funciones y el cinismo político", que a su juicio "están carcomiendo todas las instituciones públicas, y destruyendo la confianza de la gente en los gestores públicos y en la política en general". "Ante eso solo cabe responder con mayor ejemplaridad en nuestras conductas", ha añadido.

"Nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, será un presidente para todos los españoles, para acometer la necesaria regeneración política y ética de nuestra Nación y crear un nuevo marco de convivencia, un nuevo espacio de unidad y tolerancia, que exigirá altura de miras y mano tendida", ha defendido.

Por otro lado, ha subrayado que su formación es "la más municipalista de España" porque es "la que más cree en las posibilidades y oportunidades, "en el porvenir de nuestros pueblos y ciudades, la que más cree, en definitiva, en sus gentes".

En contexto, el PP de Sevilla ha arrancado el curso político en el marco de su Intermunicipal 2026, celebrada este sábado en Utrera (Sevilla) bajo el lema "El futuro de Sevilla empieza en cada municipio", un encuentro que ha reunido a alcaldes, concejales, cargos institucionales y militantes de toda la provincia. Un curso que arranca marcado por una cita decisiva: las elecciones municipales de 2027.

Los populares ha querido dar el pistoletazo de salida a este nuevo curso reafirmando su modelo de gestión municipal, "cercano, eficaz y con resultados", y trasladando un mensaje de trabajo y ambición de cara al próximo reto electoral: ganar en la provincia de Sevilla.

En este sentido, el PP de Sevilla El acto ha contado con la bienvenida del alcalde de Utrera, Curro Jiménez, a la que posteriormente han seguido una inauguración y tres mesas de debate.

La inauguración, bajo el título "Municipios y Junta de Andalucía: una alianza que transforma", ha contado con la intervención de la coordinadora de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte del PP Andaluz, Patricia del Pozo; el coordinador de Universidad, Industria, Energía e Innovación del PP Andaluz, Jorge Paradela; y el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera.

A continuación, la Mesa 1, "Gobernar para transformar: el modelo de éxito del PP en los municipios", ha estado moderada por el coordinador general del PP de Sevilla, Iván Pestaña, y contado con la participación de los alcaldes de Carmona, Juan Ávila; San Juan de Aznalfarache, María Luisa Moya; El Cuervo, José Manuel Oliva; y Valencina de la Concepción, Ramón Peña.

La Mesa 2, "Mesa de Portavoces Institucionales: Coordinación, Diálogo y Compromiso", ha estado moderada por el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, y ha reunido al secretario general del Grupo Popular en el Senado, Javier Arenas; el portavoz del PPA en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín; el portavoz de la Diputación, Martín Torres; y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido.

Por último, la Mesa 3, "Municipios 2027: cercanía, liderazgo y confianza para seguir creciendo", ha estado moderada por el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Sevilla, Antonio Enamorado, y ha contado con el alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega; el concejal del Ayuntamiento de Sevilla José Luis García; la concejala del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra Sandra González; y el presidente de NNGG Sevilla, Alejandro García.

La jornada ha concluído con un acto de clausura en el que han intervenido el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez; el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.