Toma posesión como decana de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla la profesora María del Milagro Martín

La catedrática del Departamento de Administración de Empresas y Marketing y decana de la facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla, María del Milagro Martín López. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La catedrática del Departamento de Administración de Empresas y Marketing María del Milagro Martín López ha tomado posesión como decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US). De este modo, Milagro Martín presenta un proyecto orientado a "consolidar los avances logrados en la Facultad y a dar respuesta a los desafíos que plantea el nuevo marco normativo universitario".

Asimismo, su programa se estructura en torno a varias líneas estratégicas como la actualización de la oferta académica, el impulso de la internacionalización, el apoyo al profesorado y al personal técnico de gestión y de administración y servicios, y la promoción de la participación activa del estudiantado en la vida y la gestión del centro, según ha indicado la institución académica en un comunicado.

Al hilo, contempla el refuerzo de la visibilidad institucional de la Facultad y el mantenimiento de una "estrecha colaboración" con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, todo ello desde un modelo de gobierno "participativo, cercano y comprometido con la calidad del servicio público universitario".

En contexto, la decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo ha desarrollado gran parte de su trayectoria docente, investigadora y de gestión en este centro, con el que mantiene una "vinculación académica continuada" y en el que ha asumido diversas responsabilidades de gobierno.

Además, su experiencia en gestión universitaria se complementa con una participación institucional como miembro del Claustro de la US, así como con la presidencia de la Asociación Andaluza de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

En el ámbito investigador, dirige el grupo de investigación 'Feminism, Entrepreneurship and Innovation in Exercise' y ha coordinado y participado en diversos proyectos internacionales financiados por la Comisión Europea, centrados en las relaciones laborales, la digitalización de la economía, la subcontratación y el teletrabajo. Por otra parte, Milagro Martín cuenta con una "destacada producción científica" en editoriales y revistas de prestigio.

En paralelo, ha desempeñado distintos cargos en la ciudad de Sevilla, entre ellos la presidencia del Consejo Económico y Social del Consistorio hispalense entre 2016 y 2024, desde donde ha participado en el Plan Estratégico de la ciudad y en el Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas.

En suma, su trayectoria ha sido reconocida con la distinción de Colegiada de Honor, en la categoría de Oro, otorgada por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla, "en reconocimiento a su labor académica, institucional y de defensa de la profesión".