El torero Cayetano Rivera sale ileso de un accidente tras chocar su vehículo contra una palmera en Sevilla

Estado del vehículo en el que viajaba Cayetano Rivera tras chocar contra una palmera en una rotonda cerca de Montequinto. - BOMBEROS DE ALCALÁ

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El torero Cayetano Rivera ha resultado ileso de un accidente de tráfico tras impactar su vehículo contra una palmera en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), tal como han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

El suceso ha tenido lugar esta pasada noche y han sido los bomberos de Alcalá quienes han intervenido liberando un vehículo que había quedado atrapado en un rotonda tras haber chocado con las palmeras que se hallaban en la misma, como informan en sus redes sociales.

La rotonda se halla junto a la entrada de la urbanización Sevilla Golf, cerca de Montequinto, y como consecuencia del siniestro vial no hay que lamentar daños personales.