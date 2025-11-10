Tres detenidos tras huir de la Policía con un vehículo robado cuyo conductor dio positivo en drogas en Sevilla

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha detenido este domingo a tres hombres de 20, 19 y 16 años de edad tras huir de los agentes a bordo de un vehículo robado "con violencia". El conductor ha dado positivo en drogas y un cuarto ocupante del coche está identificado.

Según una publicación del Cuerpo, sobre las 01,10 de la pasada madrugada una patrulla detectaba la presencia del turismo recuperado en la zona de la Negrilla. Al interceptarlo, el conductor emprendió una "veloz huida" por diferentes calles del barrio hacia la zona de San José de Palmete realizando una conducción muy arriesgada.

En la zona de Padre Pio, el conductor perdió el control del turismo sustraído invadiendo una zona ajardinada. En este punto los cuatro ocupantes salieron corriendo, siendo detenidos el conductor y otros dos ocupantes. El cuarto ocupante está identificado por los agentes.

El turismo en cuestión había sido sustraído con violencia en la madrugada del domingo, en las inmediaciones de una discoteca de la capital. El conductor dio negativo en las pruebas de alcoholemia y positivo en la de drogas (THC).

Los detenidos se encuentran en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición de la Autoridad Judicial.