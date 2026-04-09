Toscano valora que más de 48.000 sevillanos se beneficien de las becas estatales al estudio

Archivo - Alumnos preuniversitarios asisten a una jornada de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad (PEvAU), como imagen de recurso. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha activado el plazo para solicitar las becas y ayudas al estudio de cara al próximo curso, que permanecerá vigente hasta el próximo 18 de mayo. En este sentido, el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha remarcado que en la última convocatoria, estas ayudas benefició a un total de 48.340 estudiantes de la provincia de Sevilla, de los que más del 60% correspondían a enseñanzas no universitarias.

"Por ello, es importante destacar el peso que las becas del Gobierno de España tienen para nuestros estudiantes, que, además, este año podrán beneficiarse de mejoras que amplían el acceso, reforzando el apoyo a estudiantes con discapacidad, matrícula parcial y necesidades de desplazamiento", ha añadido Toscano en un audio remitido a los medios.

De este modo, el plazo estará abierto durante un mes y medio aproximadamente. Al respecto, las becas, que se tramitan a través portal habilitado en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, están destinadas a estudiantes que vayan a cursar Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros.

En relación con su impacto en la provincia, el subdelegado ha detallado que, en la convocatoria general del curso 2025-2026, de los 48.339 estudiantes becados, 30.523 correspondieron a matriculados en enseñanzas no universitarias, "lo que pone de relieve el amplio alcance de estas ayudas en las etapas formativas previas a la universidad".

En el ámbito universitario, 17.816 estudiantes recibieron apoyo, distribuidos entre las distintas instituciones académicas de la provincia, con una presencia destacada del alumnado de la Universidad de Sevilla (76,6%) y la Universidad Pablo de Olavide (19,2%), junto a otros centros universitarios como la Universidad Loyola Andalucía, la Universidad CEU Fernando III y la Universidad Internacional de Andalucía.

Esta convocatoria cuenta con novedades como la posibilidad de que estudiantes universitarios con matrícula parcial puedan acceder a determinadas cuantías de las ayudas, así como la adaptación de los requisitos académicos para alumnado con discapacidad. También se incorporan mejoras en las ayudas al desplazamiento y una actualización de los umbrales de patrimonio, lo que permitirá ampliar el acceso a estas becas.