Un total de cuatro sevillanos ascienden cuatro cumbres de más de 4.000 metros en menos de 48 horas

Cuatro sevillanos en su ascenso a cuatro cumbres.
Cuatro sevillanos en su ascenso a cuatro cumbres. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 25 marzo 2026 18:54
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SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de alta montaña formado por los sevillanos Jesús Olmedo, José Ignacio Fernández, Javier Boceta y Manuel Vázquez --guía de alta montaña y líder de Aventura Montaraz--, ha conseguido ascender en menos de 48 horas cuatro de las cumbre en torno a los 4.000 metros del Alto Atlas, el Akioud, Toubkal, Inouzzer y Tibherine.

Así lo ha confirmado el Consistorio en una nota, al tiempo que ha incidido en que esta hazaña deportiva, realizada entre los días 5 y 8 de marzo, ha exigido al equipo sevillano "no sólo resistencia física", sino también "dominio técnico en montaña", incluyendo uso de crampones y piolet, para completar un recorrido exigente de trekking invernal en el que han combinando resistencia física, estrategia y trabajo en equipo.

La bandera de Sevilla ha sido izada en cada una de las cumbres. Durante la expedición, el equipo también ha mantenido contacto con comunidades locales.

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