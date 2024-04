Trabajadoras de la atención domiciliaria acampan en Sevilla para exigir la municipalización del servicio

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) exigen la municipalización del servicio con una acampada en la Plaza Nueva de Sevilla, que iniciaron el pasado día 1 de abril, e instan al Consistorio a una reunión con el colectivo, compuesto en su mayoría por mujeres que se encargan de los cuidados de personas mayores y dependientes en los domicilios. Además, protestan por las listas de espera de la Junta para la concesión del servicio y la gestión de las empresas, "que anteponen millonarios ingresos a las necesidades de usuarios y cuidadores".

Así lo afirma Ana Richarte, secretaria de Comunicación del SAD por el sindicato CGT, en declaraciones a Europa Press. "Llevamos años sufriendo la precariedad laboral, ya que estamos en manos de empresas privadas y ni el Ayuntamiento ni la Junta se hace cargo de nosotras".

En Sevilla, unas 5.000 personas trabajan en la atención domiciliaria, si bien, desde la plantilla se incide en el hecho de que el problema "no sólo nos afecta a nosotras, sino también a la persona dependientes. Sin los recursos adecuados, por ejemplo, no puedo llevar a cabo una higiene postural, con lo que esa persona se me puede lastimar", esgrime la dirigente sindical.

"En el pasado año 2021, quedaron más de 10.000 dependientes en el camino en listas de espera; el 75%, una vez valorados. Me parece lamentable y penoso que a día de hoy no se le haya dado una vuelta de tuerca a la Ley de la Dependencia", añade Richarte.

El colectivo afirma también que están a la espera de que desde el Ayuntamiento se reúnan con ellas. "Estaremos dispuestas a hablar con ellos y que nos expliquen. Nuestro principal objetivo es llevarnos de aquí un compromiso por escrito de que realmente habrá mejoras en el servicio".

De momento, la acampada se prolongará hasta la próxima semana porque "cuenta con autorización de la Subdelegación, por un periodo de 15 días, pero se va a prorrogar en el tiempo si no recibimos respuestas". Con esta acción de protesta, la plantilla del SAD quiere mostrar un "grito desesperado" de un colectivo "infravalorado por el Ayuntamiento hispalense y sus empresas concesionarias".

"Con esta acampada indefinida queremos que la sociedad se haga eco del grave problema de reconocimiento profesional y de condiciones de trabajo precarias e indignas que padecen quienes son la tabla de salvación en muchos hogares para atender a familiares con discapacidad, enfermos o mayores sin necesidad de ingresarles en residencias u otro tipo de centros", concluye la portavoz de CGT.