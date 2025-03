La transformación del empleo público en una etapa de "aceleración digital", a debate en la Casa de la Provincia

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido este jueves una jornada sobre Transformación del Empleo Público en la Administración Local. Expertos en Administración Pública llegados de todo el país han analizado las oportunidades y los desafíos que tienen ante sí los profesionales del sector, en un contexto marcado por la "aceleración digital", con la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA), y por el cuestionamiento de la función pública desde gobiernos como el norteamericano.

Durante la jornada, el diputado de Empleado Público, Francisco Toajas, ha apelado por una "reflexión profunda" y "compartida" sobre cómo debe ser el perfil del empleado público para responder a las necesidades de la ciudadanía y que se entienda su papel decisivo en el funcionamiento de los servicios públicos, según una nota de prensa de la Institución Provincial.

Han sido cinco mesas que han contando con un amplio seguimiento y en las que se han explorado también las mejores prácticas para construir un empleo público "innovador". La primera se ha desarrollado bajo el título 'El perfil del empleado público del futuro: competencias y habilidades claves para el siglo XXI. Retos y perspectivas', con la participación del secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa, y el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, moderados por Andrés Bojollo, director general del área de Empleado/a Público.

Fernández-Figueroa ha defendido que el perfil del trabajador público no debe responder a una "foto fija" ni definirse por una sola característica. Debe ser "flexible" y contemplar un conjunto de competencias profesionales y capacidades. También ha subrayado que la administración debe crear las condiciones para sacar el mayor rendimiento a ese perfil, incluidas las organizativas. "En las estructuras complejas, la gente tiene que saber cuál es la finalidad de la institución en la que trabaja, pero no solo de la institución, del área, de la unidad, del servicio y de su puesto de trabajo, qué se espera de él y en qué contexto está", ha destacado. También ha reivindicado una "autoauditoría permanente" por parte del personal, que "debe evitar en todo momento la autocomplacencia o la apariencia de cambio sin un cambio real". El marco normativo, ha señalado, "es flexible y no es excusa para los procesos de adaptación necesarios".

Por su parte, el catedrático Ricardo Rivero ha advertido del riesgo real de que movimientos como el que encabeza Elon Musk con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), se extiendan a Europa. Como antídoto, abogó porque la recualificación y formación sean un "deber" y por fortalecer las "competencias duras" en los empleados públicos, los conocimientos específicos de cada profesional en su materia para evitar el reemplazo con "bots expertos en promtear", es decir, personal que solo sabe interactuar con la IA.

La segunda mesa abordó otros aspectos de plena actualidad, como el teletrabajo o los nuevos modelos de organización, bajo el título 'La transformación digital y los derechos digitales de naturaleza laboral de los empleados públicos locales', con Josefa Cantero, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Juan José Rastrollo, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, moderados por el experto en recursos humanos y gestión pública Manuel Ferreira.

La mesa titulada 'La gestión del empleo público en la era digital y de la IA. Retos y oportunidades', contó con la participación del secretario general del Ayuntamiento de Alzira, Víctor Almonacid, y el director de Nuevos Tiempos Consultores (Nutco), Enrique Fernández, moderados por Carmen Rodríguez Quirós, gerente de la Sociedad Provincial de Informática (Inpro) de la Diputación de Sevilla. "La combinación de digitalización, automatización e IA marca el camino hacia una administración más moderna, eficiente y accesible y, para lograrlo, es fundamental la colaboración entre administraciones, empresas tecnológicas y centros de investigación, garantizando una implementación escalable y sostenible en el tiempo", defendió la responsable de INPRO como conclusión. "La transformación digital en la administración local no es solo una necesidad, sino una oportunidad para redefinir el servicio público y su impacto en la sociedad", ha apostillado.

La cuarta mesa ha abordado la situación en la que se encuentra la transformación del empleo público en la Administración Local y los retos y claves para el futuro, con las opiniones de Miguel Sánchez Morón, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares; Federico Amador Castillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada; y Rafael Jiménez Asensio, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y socio del Estudio de Sector Público SLPU, moderados por Jose Vicente Cortés, ex coordinador general del Ayuntamiento de Valencia. La jornada ha finalizado con una mesa coloquio con todos los ponentes moderados por Lourdes Romero Alonso, subdirectora del Área de Empleado Público de la Diputación de Sevilla.

Finalmente, las ponencias van a quedar recogidas en un número especial de la revista de referencia 'El Consultor de los Ayuntamientos', en abril, que ha sido coordinado por la propia Lourdes Romero. Durante el acto se ha destacado la importancia y necesidad del enfoque que se ha dado a estas jornadas, para fomentar el diálogo y la colaboración entre expertos, gestores públicos y representantes sindicales y como complemento al programa de formación que lleva a cabo el área de Empleado/a Público de la Diputación de Sevilla.