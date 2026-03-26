Trasladados a la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) los hermanos investigados por el crimen de Francisca Cadenas

Agentes de la Guardia Civil trabajan en el lugar de los hechos en el caso del crimen de Hornachos (Badajoz)- Jorge Armestar - Europa Press

SEVILLA/MÉRUDA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los hermanos investigados por la muerte de Francisca Cadenas, desaparecida en la localidad pacense de Hornachos en mayo de 2017, están siendo trasladados este jueves desde el centro penitenciario de Badajoz hasta la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), al considerar este movimiento "conveniente" y "conforme a la logística penitenciaria", según han confirmado fuentes cercanas al caso a Europa Press.

Cabe subrayar que en la declaración realizada ante el juez encargado de la instrucción del caso, el pasado 14 de marzo, el menor de los dos hermanos, Julián González, reconocía que sufrió un "brote" que le llevó a "coger, zarandear y tirar" a dicha mujer cuando ésta entró en su casa accediendo por la puerta "entreabierta" para preguntar por un familiar y descubrirle cuando estaba preparándose "una raya de cocaína".

Los hermanos se encontraban en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde l 14 de marzo. Cabe recordar que los dos hermanos fueron detenidos después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran restos óseos enterrados en el patio de su vivienda, que posteriormente se confirmó que eran de Cadenas.