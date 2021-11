'La Trepanación en Sevilla', del neurocirujano Andrés Muñoz, se consolida en el mundo docente de la ciudad

La obra, reconocida por los decanos de Medicina, Farmacia e Historia, estará presente desde este jueves en las bibliotecas de las facultades sevillanas

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

"No se entiende la medicina sin la historia y, por ello, la importancia de este documento medico histórico", con estas palabras introducía el decano de la Facultad de Medicina de Sevilla, Luis Cristóbal Capitán la obra 'La Trepanación en Sevilla', del neurólogo Andrés Muñoz, experto del Centro de Neurología Avanzada (CNA).

El libro, que se ha presentado este jueves en la Facultad de Medicina, ante distintos representantes del mundo académico de la ciudad, es una obra pseudodidáctica que, según su autor, supone "el estudio de la evolución experimentada por la cirugía craneal y cerebral en la ciudad de Sevilla".

Desde la prehistoria a la actualidad, hasta llegar a la constitución de la especialidad de Neurocirugía, el autor recorre no solo la historia de esta técnica quirúrgica sino la realidad histórica y evolución de la ciudad de Sevilla a lo largo de estos siglos.

Según el decano de la Facultad de Medicina "la medicina no se entiende sin la historia, por ello, la importancia de este documento medico histórico que es 'La trepanación en Sevilla'". "Me he enamorado de este trabajo y creo que el acto de este jueves se centra en lo importante de la Universidad; universalidad y transversalidad", ha dicho Capitán quién ha asegurado que "el médico que no sabe más que medicina, ten por cierto que ni de medicina sabe".

'La Trepanación en Sevilla', que no tiene precio de venta al público, se concibe como un manual didáctico para cumplir el objetivo de ilustrar a las nuevas y actuales generaciones interesadas tanto en la historia de Sevilla como, sobre todo, en el mundo de la cirugía craneal en esta ciudad y que se pretende distribuir por los distintos centros educativos y universidades que lo demanden.

Por su parte, la decana de la Facultad de Farmacia, María Álvarez de Sotomayor, ha destacado la importancia de este trabajo porque "pone de manifiesto los aspectos de la preocupación que siempre ha sentido el hombre por la importancia del cerebro".

El decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, Javier Navarro, ha destacado la excelencia de la obra del neurocirujano Andrés Luque como "excelente tratado de historia y cómo paso por paso y época por época traslada la evolución y la historia de una de las técnicas más reconocidas a nivel histórico de la neurocirugía".

El director del secretariado de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, Andrés Luque, quién ha moderado el acto, ha destacado la importancia de este material; de la palabra impresa y cómo el autor ha podido bucear en archivos históricos ya desclasificados, agradeciendo así el trabajo ímprobo de doctor Muñoz que, sin dudas, contribuye al conocimiento de la Neurocirugía".

Los académicos presentes han agradecido la obra de Andrés Muñoz "por su importancia testimonial" y han destacado "la grandeza de este documento como testimonio del descubrimiento del cráneo de los alcores como primer cráneo trepanado en Sevilla y por ser un libro que sirve de conexión entre neurocirugía e historia".

El libro, sin ánimo de lucro, ha sido concebido para una difusión en formato digital con el objetivo de llegar al mayor número de interesados. Aun así, ha contado con tirada de ejemplares físicos, que ya están repartidos por las 14 bibliotecas municipales de la ciudad de Sevilla y que a partir de este jueves se podrá encontrar en la Facultada de Medicina, así como en otras facultades de la Universidad de Sevilla relacionadas con los sector de la salud y de la historia. El objetivo es que 'La trepanación en Sevilla' pase a formar parte de la red de libros de dichas facultades y pueda ser consultado por los alumnos interesados en las materias que se proponen.

Andrés Muñoz ejerce como neurocirujano en el Centro de Neurología Avanzada (CNA) http://cnaneurologia.com/, donde destaca por sus logros en la ejecución de las técnicas más avanzadas en el mundo de la cirugía craneal y de la cirugía mínimamente invasiva, tanto cerebral como de la columna vertebral, algo que lo posicionan como "referente en esta especialidad quirúrgica en nuestro país".