UGT se congratula de la desconvocatoria de cierre patronal en la Feria de Sevilla y ve "solución en el marco legal"

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Andalucía (FeSMC UGT-A) ha mostrado su "satisfacción" por la desconvocatoria del cierre patronal, durante la Feria de Sevilla, que había anunciado la Asociación Andaluza de Hostelería de la Feria, ya que la Feria supone para esta ciudad unos ingresos de casi mil millones de euros, un 3 por ciento de su Producto Interior Bruto.

El secretario de Acción Sindical de FeSMC UGT-A, Juan Antonio Marín, considera en una nota que "los caseteros no han estado bien asesorados y han realizado reivindicaciones contrarias al derecho laboral, cuando sus pretensiones pueden solucionarse dentro del marco legal".

"Consideramos que la reunión que mantuvimos con ellos el pasado 5 de abril fue decisiva para que cambiaran de opinión", según Marín, que ha explicado que se reunió con los empresarios de restauración de las ferias andaluzas junto al responsable de Hostelería del sindicato en Sevilla, Camilo Cordero, y con la responsable del sector de Hostelería de la Federación, Estrella Salas, quien recordó que las supuestas dificultades que tienen los caseteros para contratar este año "nada tienen que ver con la recientemente aprobada reforma laboral, que no afecta, para nada, al tema de horarios y descansos y sí facilita un tipo de contrato, el fijo discontinuo, que beneficia tanto al trabajador, como al empresario, ya que puede acceder a ayudas que no tiene si no demuestra la vinculación de un contrato".

Por ello, recuerda el portavoz sindical, "los hosteleros de las ferias no han recibido ayudas, hasta ahora, como sí las han recibido los hosteleros de negocios permanentes, porque no tenían contratado a personal fijo discontinuo; ahora tienen la oportunidad de dar estabilidad a sus trabajadores, aunque sus contratos fijos duren lo que duran las ferias".

UGT no es partidaria de negociar un régimen laboral especial para las ferias de Andalucía, ya que todas las necesidades horarias de servicios de hostelería en estas fiestas se pueden solucionar contratando a más personal y poniéndolo a turnos. Asegura Marín que "es falso que no haya empleados de hostelería dispuestos a trabajar en las ferias con turnos, según marcan los convenios: lo que pasa es que hay que pedirlos al SEPE y eso obliga a hacerles contratos legales de ocho horas, con sus cotizaciones correspondientes, descansos, doce horas entre turnos y pago aparte de las horas extra, lo que algunos caseteros no quieren cumplir".

La FeSMC UGT-A ha presentado varias propuestas que cubrirían todas las necesidades de la Asociación Andaluza de Hostelería de la Feria, cumpliendo toda la normativa legal vigente sin que supongan un sobrecoste excesivo, teniendo en cuenta que los beneficios de los empresarios se multiplican en estas fechas y esos beneficios deben repercutir también en el bienestar y la retribución de los trabajadores.

UGT-A reconoce que el sector de la hostelería "ha sufrido situaciones difíciles estos dos años que llevamos de pandemia, pero debe recordar que gracias a los acuerdos alcanzados con el Gobierno central y con la Junta de Andalucía han recibido ayudas y se han aprobado normativas, como los ERTE Covid, que les han permitido mantener la actividad". Y recuerda a los empresarios que los trabajadores "también están sufriendo las consecuencias de esta crisis, y más ahora con la subida de precios en el 9,8 por ciento interanual el pasado mes de marzo".