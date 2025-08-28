UGT-A destaca la movilización de 45.000 trabajadores para el verdeo y prevé una campaña corta en el Aljarafe sevillano

Archivo - Imagen de archivo de un trabajador en la campaña de aceituna de verdeo. - JUNTA - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El responsable de agroalimentaria de UGT-A, Emilio Terrón, y su homólogo en Sevilla, Manuel Coronel, han destacado este jueves la movilización de 45.000 trabajadores durante la campaña de verdeo en la provincia. No obstante, han precisado que en la comarca del Aljarafe la recolección será muy breve, de apenas 15 a 20 días, por las lluvias de primavera, y que la producción rondará entre 100.000 y 120.000 toneladas.

Según ha destacado la organización sindical en una nota de prensa, el verdeo constituye una de las "principales campañas agrícolas en la provincia de Sevilla", no solo por "la importancia de la aceituna de mesa en la economía local, sino también por la gran cantidad de jornales que genera cada año".

Con respecto a las condiciones meteorológicas adversas, las lluvias registradas los pasados meses de abril y mayo tuvieron un efecto muy negativo en el cuajado y desarrollo de la fruta, lo que ha provocado una reducción considerable de los rendimientos esperados, añade el sindicato.

A pesar de este descenso en el Aljarafe, UGT-A ha valorado que "las previsiones para la Sierra Sur y el Bajo Guadalquivir son más positivas", ya que en estas comarcas "se espera una buena campaña, con mayor estabilidad en la producción y mejores perspectivas para los agricultores y trabajadores de la zona".

REFORZAR LAS "GARANTÍAS DE IGUALDAD"

UGT ha subrayado además la necesidad de "reforzar las garantías de igualdad en el empleo agrícola" al existir actualmente en la provincia unas 120.000 cartillas agrícolas activas, de las cuales el 60% pertenecen a mujeres. Por ello, el sindicato ha exigido a las empresas del sector que contraten "sin discriminación por razón de sexo", garantizando que el acceso al trabajo se base exclusivamente en criterios de capacidad y no en prejuicios de género.

"El verdeo no solo es una actividad económica, sino también una fuente esencial de empleo para miles de familias jornaleras que dependen de estas campañas para sostener su economía anual. Se seguirá vigilante para que se cumplan los derechos laborales y las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores del campo", añade el sindicato.

Por otro lado, en palabras de Terrón, "en Andalucía, hasta el 30 de junio se han producido 824 accidentes leves en el campo, cuatro de ellos graves y cinco accidentes mortales". En este sentido, el secretario del Sector Agroalimentario de UGT-A ha exigido que se "entreguen a los trabajadores los Equipos de Protección Individual para evitar estos accidentes".

Por último, Coronel ha señalado que "preocupa el índice de siniestralidad en esta campaña del verdeo y estaremos alerta de los incumplimientos en cualquier materia".