UGT señala que el Ayuntamiento de Sevilla lleva retraso en la presentación de la RPT de la limpieza de los colegios

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato UGT ha señalado que el Ayuntamiento de Sevilla aún no ha presentado la nueva relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Servicio de Limpieza de los colegios públicos, acordada para el mes de junio.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, han considerado "injustificada" la demora en la presentación de dicho documente, lo que, a su juicio "vulnera el derecho a la ocupación efectiva".

De esta manera, la Sección Sindical de UGT ha exigido a los cargos responsables del Gobierno Municipal el cumplimiento inmediato e íntegro de los compromisos adquiridos, que recogían la convocatoria urgente de la Mesa de Seguimiento del Acuerdo de Limpieza; la presentación inmediata de la nueva RPT; criterios transparentes e inequívocos para las reubicaciones provisionales del personal; constitución inmediata de la Mesa de Remunicipalización del servicio y dotar al personal de vestuarios, taquillas y equipos de protección necesarios para garantizar unas condiciones de trabajo "dignas y seguras".

En contexto, la pasada semana el Consistorio licitó el contrato para la limpieza de los 108 colegios de Educación Infantil y Primaria de la ciudad para el próximo curso, marcando un mínimo de 387 trabajadores durante el periodo lectivo, a pesar de que el acuerdo alcanzado con los sindicatos suscribía el mantenimiento de los puestos de 481 peones municipales.